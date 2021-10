Sabahın üçünde uyanıp çilek suladığımız efsane oyun geri döndü: FarmVille 3 ön kayıta açıldı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Zynga'nın yaptığı FarmVille serisinin yeni oyunu FarmVille 3'ten yeni bir video ve güzel bir haber geldi.

4 Kasım'da ücretsiz olarak erişime açılacak olan oyunun ön kayıtları şu anda App Store ve Google Play üzerinde başlamış durumda. FarmVille 3, 4 Kasım 2021'de dünya çapında iOS ve Android cihazların yanı sıra M1 donanımlı Apple dizüstü ve masaüstü cihazlarda oynanabilir olacak. Oyunun tanıtım yazısını, mağaza sayfalarını ve son çıkan fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

FarmVille 3 Fragman

Çiftleştirerek ve gelişen bir çiftlik inşa ederek kendi hayvan çiftliğini kur! Çiftliği kendin kur, hangi hayvanları büyütüp çiftleştireceğine kendin karar ver. Hangi hayvan habitatlarını yenileyeceğine ve çiftliğini nereye genişleteceğine sen karar ver. Çiftleştirme ve çiftçilik için köydeki en büyük ve en etkileyici hayvan çiftliğini kurmak sana bağlı. Zynga'nın muhteşem çiftlik ve hasat oyunlarının sonuncusunun keyfini çıkar!



Alpakalar gibi özel cinsler dahil yüzlerce cins arasından istediğini seçerek kendi hayvan koleksiyonunu oluştururken bu hasat oyununda usta bir çiftçi ol. Her hayvan cinsi, süt, yumurta ya da yün gibi satabileceğin, takas edebileceğin veya siparişleri tamamlamak için kullanabileceğin ve çiftlik ekinlerini her gün geliştirebileceğin eşsiz bir çiftlik ürünü verir. Bu çiftlik ürünleri eyer, kaymak, pastırma, mantar, koyun sütü, kaliteli tüy, at kılı yada bufalo sütü arasından herhangi biri olabilir!