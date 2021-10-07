Sabahın üçünde uyanıp çilek suladığımız efsane oyun geri döndü: FarmVille 3 ön kayıta açıldı
Popüler mobil oyun serisi FarmVille'ın yeni oyunu FarmVille 3'ten yeni bir video paylaşıldı ve oyunun ön kayıtları başladı.
Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Zynga'nın yaptığı FarmVille serisinin yeni oyunu FarmVille 3'ten yeni bir video ve güzel bir haber geldi.
4 Kasım'da ücretsiz olarak erişime açılacak olan oyunun ön kayıtları şu anda App Store ve Google Play üzerinde başlamış durumda. FarmVille 3, 4 Kasım 2021'de dünya çapında iOS ve Android cihazların yanı sıra M1 donanımlı Apple dizüstü ve masaüstü cihazlarda oynanabilir olacak. Oyunun tanıtım yazısını, mağaza sayfalarını ve son çıkan fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.
FarmVille 3 Fragman
Çiftleştirerek ve gelişen bir çiftlik inşa ederek kendi hayvan çiftliğini kur! Çiftliği kendin kur, hangi hayvanları büyütüp çiftleştireceğine kendin karar ver. Hangi hayvan habitatlarını yenileyeceğine ve çiftliğini nereye genişleteceğine sen karar ver. Çiftleştirme ve çiftçilik için köydeki en büyük ve en etkileyici hayvan çiftliğini kurmak sana bağlı. Zynga'nın muhteşem çiftlik ve hasat oyunlarının sonuncusunun keyfini çıkar!
Alpakalar gibi özel cinsler dahil yüzlerce cins arasından istediğini seçerek kendi hayvan koleksiyonunu oluştururken bu hasat oyununda usta bir çiftçi ol. Her hayvan cinsi, süt, yumurta ya da yün gibi satabileceğin, takas edebileceğin veya siparişleri tamamlamak için kullanabileceğin ve çiftlik ekinlerini her gün geliştirebileceğin eşsiz bir çiftlik ürünü verir. Bu çiftlik ürünleri eyer, kaymak, pastırma, mantar, koyun sütü, kaliteli tüy, at kılı yada bufalo sütü arasından herhangi biri olabilir!
- Yavru hayvanları yetiştirmek için hayvanlarını eşleştirip çiftleştir ve Steinbacher Kazı, Emu, Tudanca İneği, Mavi Tavus Kuşu, Amerikan Gine Domuzu, Bourbon Hindisi ya da Al Amerikan Papağanı gibi yeni cinsleri keşfet! Bu ücretsiz çiftçilik oyununda her yeni cins, çiftliğimin büyümesine yardımcı olacak nadir çiftlik ürünleri üretir!
- Embden Kazı, Kısa Boynuzlu İnek, Kahverengi Alpaka, Alevli Lama, Kirpi, Kızıl Sincap ve Benekli Amerikan Atı dâhil tüm favori ve egzotik hayvanlarını yetiştir!
- Yüzlerce eşsiz dekorasyon, inşa tarzı, çiftlik yardımcısı kıyafetleriyle ve senin, Çiftlik Yardımcıların ve yavru hayvanların tadını çıkarabileceği diğer şeylerle aile çiftlik evini özelleştir ve tasarla. Maceranı özelleştirmek tamamen sana kalmış!
- Çiftliğini geliştirmek için hava durumunu kullan. Bu hasat oyununda mükemmel bir çiftlik havası için hava durumuna bakarak sağlıklı saman, ekin ve başka şeylerin hasadını planla.
- Ekmek, Havuçlu Turta, Elmalı Turta, Mantarlı Pizza, Ton Balığı Güveci, Deniz Mahsullü İspanyol Pilavı ve çok daha fazlası da dâhil olmak üzere kendi hamur işi ürünlerini yap!
- Bu ücretsiz çiftçilik oyununda ağır işler yapan odunculardan yetenekli aşçılara, çiftlik evinde sana yardımcı olması için uzmanlaşmış Çiftlik Yardımcılarından bir takım kur. Yeni yetenekler ile tariflerin kilidini açmak ve onların çiftçilik becerilerini geliştirmek için onların seviyesini yükselt.
- Bozayı, Kutup Ayısı, Penguen, Kızıl Kanguru, Kutup Tilkisi, Fennec Tilkisi, Kızıl Tilki, Kızıl Panda, Gri Kurt, Siyah Kurt, Bataklık Kaplumbağası, Siyah Bataklık Kaplumbağası, Kahverengi Kanguru, Kokarca, Tibet Çöl Tilkisi, Makaroni Pengueni, Timsah Kapan Kaplumbağası ve Fil gibi egzotik cinslerle dünyanı genişlet!
- Bu ücretsiz çiftlik oyununda ilerlemene yardımcı olması için bir Kooperatife katılarak özel etkinlikler tamamla ve yeni çiftlik hayvanlarının ve özel öğelerin kilidini aç.