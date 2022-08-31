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Rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarında rekor: Toplam üretimin yüzde 21,6’sını oluşturdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temmuz ayında rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarının toplam üretimin ilk defa yüzde 21,6’sını oluşturarak rekor kırıldığını ifade etti.
Bilim ve Teknoloji 31.08.2022, 11:16
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temmuz ayında rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarının toplam üretimin ilk defa yüzde 21,6’sını oluşturarak rekor kırıldığını ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, temmuz ayında yenilenebilir enerjide güneş ve rüzgarda çifte rekor kaydedildiğini belirtti.
Bakan Dönmez, güneşten 2 milyar 7 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ve rüzgardan 4 milyar 237 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ile temmuz ayında rüzgar ve güneşten üretilen elektrik miktarının toplam üretimin ilk defa yüzde 21,6’sını oluşturarak rekor kırıldığını aktardı.
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