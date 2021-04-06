Rusya’dan Tiktok’a para cezası

Başkent Moskova’daki Taganskiy bölgesinde yer alan sulh mahkemesinde görülen davada Tiktok, talep edilmesine karşın gençleri yasa dışı eylemlere teşvik eden içerikleri kaldırmamaktan suçlu bulundu.

Sulh mahkemesinin, Tiktok hakkında 2 milyon 500 bin ruble para cezası kararı aldığı kaydedildi. Söz konusu para cezası yaklaşık 33 bin dolara tekabül ediyor.