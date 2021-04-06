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Rusya’dan Tiktok’a para cezası
Rusya’da bir mahkeme, gençleri yasa dışı eylemlere çağıran içerikleri kaldırmamış olması nedeniyle sosyal medya uygulaması Tiktok hakkında para cezası kararı aldı.
Bilim ve Teknoloji 06.04.2021, 15:47
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Başkent Moskova’daki Taganskiy bölgesinde yer alan sulh mahkemesinde görülen davada Tiktok, talep edilmesine karşın gençleri yasa dışı eylemlere teşvik eden içerikleri kaldırmamaktan suçlu bulundu.
Sulh mahkemesinin, Tiktok hakkında 2 milyon 500 bin ruble para cezası kararı aldığı kaydedildi. Söz konusu para cezası yaklaşık 33 bin dolara tekabül ediyor.