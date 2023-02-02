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Rusya’da meteor geceyi aydınlattı

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde gökyüzünü aydınlatan meteorun düşüşü kameralara yansıdı.

Bilim ve Teknoloji 02.02.2023, 12:30
Rusya’da meteor geceyi aydınlattı

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde gökyüzünü aydınlatan meteorun düşüşü kameralara yansıdı.

Rusya’nın Sibirya bölgesine bağlı Krasnoyarsk kentinde akşam saatlerinde görülen meteor geceyi aydınlattı. Yoğun parlaklığa sahip meteor, kent sakinlerinin çoğu tarafından görülebildi. Meteorun düştüğü anlar güvenlik ve araç kameralarına yansıdı.

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