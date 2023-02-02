Son Dakika
Rusya’da meteor geceyi aydınlattı
Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde gökyüzünü aydınlatan meteorun düşüşü kameralara yansıdı.
Bilim ve Teknoloji 02.02.2023, 12:30
Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde gökyüzünü aydınlatan meteorun düşüşü kameralara yansıdı.
Rusya’nın Sibirya bölgesine bağlı Krasnoyarsk kentinde akşam saatlerinde görülen meteor geceyi aydınlattı. Yoğun parlaklığa sahip meteor, kent sakinlerinin çoğu tarafından görülebildi. Meteorun düştüğü anlar güvenlik ve araç kameralarına yansıdı.