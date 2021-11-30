Rusya'da Google'a 3 milyon ruble ceza

Bir Moskova mahkemesi, Rusya ile ABD'li teknoloji devi arasındaki anlaşmazlığı daha genişleterek, Google'ı yasa dışı saydığı içeriği silmediği için 3 milyon ruble (40.400 dolar) para cezasına çarptırdı.

Ekim ayında Rusya, Moskova'nın yabancı teknoloji firmalarını dizginleme konusundaki en güçlü hamlesi olarak, arama motorundaki ve YouTube'daki yasaklı içeriği tekrar tekrar silmediği için Google'a yıllık Rusya cirosunun belli bir oranında para cezası vermekle tehdit etmişti.

Geçen ay 32 milyon rubleden fazla para cezası ödediğini belirten Google, yorum talebine yanıt vermedi.

Devlet iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, Mart ayından bu yana Twitter'ın hızını yavaşlattı ve Reuters'e tüm yasa dışı içerikler kaldırılana kadar mobil cihazlardaki kısıtlamaları kaldırmayacağını bildirdi.