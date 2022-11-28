Rusya askeri uydu fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, ordu tarafından kullanılacak olan "Cosmos-2564" uydusunu Pletesk Uzay Üssü’nden fırlattı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu tarafından kullanılmak üzere bir uyduyu daha yörüngeye fırlattı. Rusya’nın Arhangelsk Bölgesi’ndeki Plesetsk Uzay Üssü’nden TSİ 18.17’de Soyuz 2.1b roketi ile fırlatılan "Cosmos-2564" isimli uydunun başarılı şekilde yörüngeye yerleştiği belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Öngörülen zamanda uzay aracı Havacılık ve Uzay Kuvvetleri’nin kontrolüne girdi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya, en son 2 Kasım’da Plesetsk Uzay Üssü’nden yine bir askeri uydu fırlatmıştı.