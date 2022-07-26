Rusya, 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılacak

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki çalışmalarına 2024’ten sonra son vereceğini açıkladı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) Başkanı Yuri Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi esnasında Rusya’nın ayrılmadan önce diğer ortaklarına karşı tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini söyledi. Rusya’nın bu süreçten sonra kendine ait bir yörünge üssü kurma üzerine odaklanacağını belirten Borisov, "2024’ten sonra istasyondan ayrılma kararı alındı" dedi.