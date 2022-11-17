Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin bakım çalışmaları için uzay yürüyüşüne çıktı. Söz konusu uzay yürüyüşü ISS tarihindeki 255’inci yürüyüş olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bakım çalışmaları kapsamında uzay yürüyüşüne çıkıldı. Yaklaşık 7 saat sürmesi beklenen uzay yürüyüşüne Mini Araştırma Modülü 2’den (Poisk) çıkarak başlayan Rus kozmonotlar Sergey Prokopyev ve Dmitri Petelin, Nauka çok amaçlı laboratuvar modülüne kurulum için Mini Araştırma Modülü 1 (Rassvet) modülündeki donanımı hazırlayacaklar. Prokopyev’in kariyerindeki üçüncü ve Petelin ise ilk uzay yürüyüşüne çıktı.

Söz konusu uzay yürüyüşü bu yıl gerçekleştirilen 10’uncu, ISS tarihindeki 255’inci yürüyüş olarak kayıtlara geçti.