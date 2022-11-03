Rosatom, Dünya Bilim Günü’nde ’Atomic Quiz’ etkinliği düzenliyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, 10 Kasım Dünya Bilim Günü’nde büyük ilgi gören uluslararası bir eğitim projesi olan ’Global Atomic Quiz’ etkinliğini bir kez daha düzenleyecek.

Atom bilimi bilgisini test etme ve nükleer fizikten nükleer teknolojilerdeki son gelişmelere kadar pek çok alanda yeni bilgiler edinme fırsatı sunan bilgi yarışmasının sonunda, 100 şanslı kişi özel ödüller kazanacak. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre çok daha heyecanlı geçmesi beklenen bilgi yarışmasına,10 Kasım günü https://quiz.atomforyou.com/ sitesinden 24 saat boyunca erişilebilecek. Katılımcılar, zorluk ve konu bakımından farklılık gösteren 20 ilginç sorudan oluşan testi gün boyunca tamamlayabilecek. Her soruyu hızlı ve doğru cevaplamanın önemli olduğu bu testteki nihai puan, doğru cevapların sayısına ve doğru cevabı vermek için geçirilen süreye bağlı olacak. En yüksek puanları alan ilk 100 katılımcı, ’Global Atomic Quiz’in kazananları olacak.

Bu yıl da katılımcılara dijital bir sertifika verilecek. Bununla birlikte bu yılın kazananları, dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan eğlenceli, hızlı, tempolu bir kart oyunu olan ’Nucleus’ de dahil benzersiz bir nükleer bilim dokunuşuyla, yapay zeka tarafından üretilen bir defter, günlere göre değişkenlik gösteren Mood of the Day (Günün Modu) takvimi ve geri dönüşümden üretilmiş kumaş bir çantanın da sahibi olacak. Katılımcıların ödül kazanabilmek için yarışmaya kaydolması gerekecek.

Global Atomic Quiz, Rosatom’un bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, bir gün süren uluslararası bir etkinlik olma özelliği taşıyor. 2020’deki başlangıcından bu yana proje, 70’ten fazla ülkeden 22 binden fazla nükleer meraklısını buluşturdu. Bu yılki yarışma yeni zorluklar, yeni bilgiler ve yeni ödüller getirse de misyon yine nükleer teknolojilerin günlük yaşamdaki önemini ve nükleer enerjinin kırılgan gezegenimizi korumadaki rolünü vurgulamak olacak. Bilgi yarışması her zaman olduğu gibi İngilizce, Rusça, Türkçe, Arapça, İspanyolca, Portekizce, Fince, Macarca, Bengalce, Vietnamca ve Özbekçe olmak üzere 11 dilde yapılacak ve dünyanın her yerinden katılımcıları buluşturacak.

Yılda sadece bir kez düzenlenen Global Atomic Quiz yarışmasını kazananlar, 17 Kasım 2022 tarihine kadar yarışmanın internet sitesinden duyurulacak.