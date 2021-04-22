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Roketsandan tam isabet

Roketsan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, geliştirilen akıllı mühimmat MAM-T'nin Rus yapımı Hava Savunma Sistemi Pantsir'i vurduğu animasyon yer aldı.

Bilim ve Teknoloji 22.04.2021, 23:29 22.04.2021, 23:33
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Roketsandan tam isabet

Rusya’nın devlet televizyonu Rossiya 1, geçtiğimiz günlerde, 'Lantset' adlı kamikaze drone'unun tanıtım haberinde, hedef olarak Türk SİHA'larını hedef göstermişti.

Rossiya 1'in Ukrayna-Rusya gerilimini anlatan "Rus Lantset kalkış yaparken Bayraktar TB2'lerin şansı yok" başlıklı haberde, Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA sattığı kaydedilmişti.

Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda Rus yapımı askeri unsurları yerle bir eden Türk SİHA'larına yapılan göndermeye yanıt gecikmedi.

Roketsan'dan Rusya'ya gönderme

Söz konusu gelişmelerin ardından Roketsan'ın Twitter hesabından, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen akıllı mühimmat MAM-T ile Rus yapımı Hava Savunma Sistemi Pantsir'i vurduğu animasyonu paylaşıldı.

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