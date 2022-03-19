banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?
Kar yağışı ne zamana kadar sürecek?
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
Erdoğan, Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini açıkladı
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Borsa haftayı yükselişle kapattı
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti
Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi herkes köprüye akın etti

Robotlar Amerika için çarpıştı

Uluslararası liselerarası robotik yarışması FIRST Robotics Competition’ın (FRC) ikinci ayağı İstanbul’da düzenlendi. Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu Lisesi robotik takımı, Team 6025 Adroit Androids, Regional Engineering Inspiration Award ödülünü kazanarak ABD’ye gitmeye hak kazandı.

Bilim ve Teknoloji 19.03.2022, 10:30
Robotlar Amerika için çarpıştı

Uluslararası liselerarası robotik yarışması FIRST Robotics Competition’ın (FRC) ikinci ayağı İstanbul’da düzenlendi. Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu Lisesi robotik takımı, Team 6025 Adroit Androids, Regional Engineering Inspiration Award ödülünü kazanarak ABD’ye gitmeye hak kazandı.

Brezilya, Endonezya, İsviçre, Kazakistan ve Türkiye’den toplam 48 takımın katıldığı İstanbul Regional’da, liseli öğrencilerin tasarladığı endüstriyel robotlar yarıştı. 30 yılı aşkın süredir ABD’de devam eden liselerarası global robot yarışması FIRST Robotics Competition (FRC) etkinliği, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak amacıyla düzenleniyor. Sekiz yıldır Türkiye’de de Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen ve liseli gençlerin STEM (Science, Tech, Eng, Mat) alanında liderlik yeteneklerini geliştirmelerine destek olan yarışma, artan takım sayısı ve programa olan yoğun ilgi nedeniyle bu sezon üç ayrı etkinlik olarak düzenleniyor.

‘Team 6025 Adroit Androids’, ABD’de yapılacak dünya şampiyonasına gidecek

İzmir’deki yarışmada final oynayan Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu ‘Team 6025 Adroit Androids’ takımı İstanbul’da da final oynadı. Engineering Inspiration Award ödülünü kazanan ‘Team 6025 Adroit Androids’ takımı, 20-23 Nisan tarihlerinde Houston’da düzenlenecek Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Takım üyelerinden İpek Devrim, "2015 yılında kurulan 7 yıllık bir takımız, dünya şampiyonasında ödül alan ilk Türk takımıyız. Türkiye’nin öncü takımlarından biriyiz. Robot dışında iş kısmında da projeler gerçekleştiriyoruz, bugüne kadar 76 projemiz bulunmakta" dedi.

Sıla Kaya da, "Her yarışmada, dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyoruz. Dünya Şampiyonasında kazandığımız 2 ödülümüz var. Umarım bu sene de Dünya Şampiyonası’ndan güzel ödüllerle döneriz" dedi.

Nehir Çağlayan ise "Robotlar topları alarak alt ve üst bölgelere atmaya çalışıyor. Robotlar daha sonra hangarda tırmanma işlemi yapıyorlar. Ayrıca defans yapan robotlar da var, bu sayede maçlar daha kolay kazanılıyor" dedi.

Fikret Yüksel Vakfı gönüllüsü Özgür Ünal da, "FIRST Robotics yarışması dünyanın 8 ülkesinde 10 bine yakın takımın katıldığı bir yarışma. Dünyanın en prestijli robot yarışması. Bu yarışma, ABD’de üniversiteye girerken, dünyanın her yerinden şirketler işe alırken saygı duyulan ve önem verilen bir kıstas. Yarıştırılan şeyler robotlar ama robotlardan ziyade öğrencilerin mühendislik yetenekleri, pazarlama, reklamcılık, finans her anlamda yetenekleri. Bu robotları yapmak oldukça pahalı ve zor. Robotlar 6 haftalık sürede yapılıyor. Kendi tasarımlarıyla yapıyorlar" dedi. Yarışmada yabancı ülkelerinin takımının da bulunduğunu belirten Ünal, "Brezilya, İsviçre, Kazakistan, Endonezya, Polonya’dan takımlar var. Ukrayna’dan misafirlerimiz gelemedi. İnşallah savaş bitecek onlar da buraya huzurlu ve rahat bir şekilde gelecekler. Burası insanların sosyalleştiği yer. Her türlü liselerden devlet, özel, meslek teknik liselerinden imam hatip liselerinden takımlarımız var. Herkese kapımız açık. Lise öğrencisi olan herkes bu yarışmaya katılabilir. Yeter ki kendilerini geliştirmeye arzuları olsun" dedi.

Her yıl lise öğrencileri için düzenlenen uluslararası robot yarışması FRC, bilimi, teknolojiyi, matematiği ve mühendisliği içinde barındıran, bu alanlarda gençleri geleceğin kendine güvenen ve üretken liderleri olarak yetiştirmeyi amaçlıyor. 33 ülkeden ortalama 95 binin üzerinde öğrenciyi ağırlıyor. Takımlar tema kapsamında, kendileri için belirlenen görevlerin üstesinden gelmeyi başarabilen robotlar geliştirmeye çalışıyor. Dünya çapında bilinirliğe sahip organizasyonda Türkiye en çok amatör takım çıkaran ülkeler arasında yer alıyor.

Yorumlar (0)
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 30 43
10. Galatasaray 29 38
11. Kayserispor 30 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 29 29
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19