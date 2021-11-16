Rihanna Metaverse'te açılan büyükelçilikte görev alacak!

Güney Karayipler'de bulunan ve kripto paralara yeşil ışık yakmasıyla bilinen ada ülkelerinden Barbados, dikkat çekici bir karar alındığını duyurdu. Decentraland (MANA) ile bir anlaşma yapan yetkililer, Metaverse ekosisteminde bir büyükelçilik açmaya karar verdi. Sanal gerçeklik parselleri üzerinde çalışmalarını sürdüren Decentraland, kararı memnuniyetle karşıladı.

Decentraland, 90.601 adet parselden oluşan bir sanal gerçeklik dünyası. Yani Metaverse ekosisteminin parçalarından bir tanesi. Kripto para ve Blockchain teknolojilerindeki yenilikleri yakından takip eden Barbados, kalkmak üzere olan trene erkenden binmek istemiş gibi görünüyor. Zira Metaverse'te açılacak büyükelçilik, dünyada bir ilk olacak.

Dijital büyükelçilik için özel bir ekip kuruldu

Dijital büyükelçilik, bugüne kadar gördüğümüz bir şey değil. Haliyle bu uygulamayla neler olacağını kimse tam olarak bilemiyor. Bunun bilincinde olan Barbados hükümeti, dijital büyükelçilik için hukukçulardan oluşan bir ekip kurdu. Bu ekip, yasal süreç için gerekli olan çalışmaları sürdürecek. Bu arada; hukukçular tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu büyükelçilik, uluslararası hukuk kuralları ile Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne uygun.

Dijital büyükelçilik, ne işe yarar?