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Rihanna Metaverse'te açılan büyükelçilikte görev alacak!

Barbados, 90.601 adet parselden oluşan bir sanal gerçeklik dünyası Decentraland (MANA) ile anlaşma yaptı. Bu anlaşma kapsamında ülke, dünyada ilk kez dijital ortamda büyükelçilik açacak. Uzmanlar, dijital dünyadaki büyükelçiliğin uluslararası hukuka uygun olduğunu ifade ediyor.

Bilim ve Teknoloji 16.11.2021, 15:05 16.11.2021, 15:14
Rihanna Metaverse'te açılan büyükelçilikte görev alacak!

Güney Karayipler'de bulunan ve kripto paralara yeşil ışık yakmasıyla bilinen ada ülkelerinden Barbados, dikkat çekici bir karar alındığını duyurdu. Decentraland (MANA) ile bir anlaşma yapan yetkililer, Metaverse ekosisteminde bir büyükelçilik açmaya karar verdi. Sanal gerçeklik parselleri üzerinde çalışmalarını sürdüren Decentraland, kararı memnuniyetle karşıladı.

Decentraland, 90.601 adet parselden oluşan bir sanal gerçeklik dünyası. Yani Metaverse ekosisteminin parçalarından bir tanesi. Kripto para ve Blockchain teknolojilerindeki yenilikleri yakından takip eden Barbados, kalkmak üzere olan trene erkenden binmek istemiş gibi görünüyor. Zira Metaverse'te açılacak büyükelçilik, dünyada bir ilk olacak.

Dijital büyükelçilik için özel bir ekip kuruldu

Decentraland

Dijital büyükelçilik, bugüne kadar gördüğümüz bir şey değil. Haliyle bu uygulamayla neler olacağını kimse tam olarak bilemiyor. Bunun bilincinde olan Barbados hükümeti, dijital büyükelçilik için hukukçulardan oluşan bir ekip kurdu. Bu ekip, yasal süreç için gerekli olan çalışmaları sürdürecek. Bu arada; hukukçular tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu büyükelçilik, uluslararası hukuk kuralları ile Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne uygun. 

Dijital büyükelçilik, ne işe yarar?

Barbados

Büyükelçilikler, ülkeler arasındaki diplomasinin en önemli taşlarından bir tanesidir. Örneğin vize işlemleri, büyükelçilikler aracılığıyla gerçekleştirilir. İşte bu durum, dijital ortamda da bizlerin karşısına çıkabilir. Örneğin Barbados'un açacağı dijital büyükelçilik, Decentraland ya da farklı bir Metaverse ekosisteminde başka bir ülkenin dijital toprağına girişler için kullanılabilir. Kim bilir; belki de Metaverse ile vize işlemleri için haftalarca beklemeye ya da bazı koşulları sağlamak zorunda olmaya gerek kalmaz. Blockchain teknolojisi aracılığıyla gerçekleştirilen dijital onay işlemleri, insanların saniyeler içerisinde fiziki vize almasının da önünü açar. Tüm bunların yanı sıra, Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın bu büyükelçilikte görev alması da mümkün olabilir.

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