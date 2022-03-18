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Rektör Ünal: “TEKNOFEST bir fırsat"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, bu yıl Samsun merkezli yapılacak olan TEKNOFEST’i bir ‘fırsat’ olarak gördüklerini söyledi.

Bilim ve Teknoloji 18.03.2022, 13:41
Rektör Ünal: “TEKNOFEST bir fırsat"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, bu yıl Samsun merkezli yapılacak olan TEKNOFEST’i bir ‘fırsat’ olarak gördüklerini söyledi.

TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun Bölgesi Ödül Töreni OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Program TÜBİTAK Proje Yarışmaları Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak’ın konuşmasıyla başladı. Bölge koordinatörleri olarak hedeflerinin proje sayısının ve niteliğinin artması olduğunu belirten İçbudak, “İlk kez 1969 yılında düzenlenen yarışmanın ödül törenini gerçekleştiriyoruz. 51 ve 52’nci yarışmalarımızı pandemiden dolayı çevrimiçi olarak düzenledik. Şu an bu etkinliği yüz yüze yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl bölgemizi oluşturan Amasya, Tokat, Çorum, Sinop, Kastamonu, Ordu, Giresun ve merkez ilimiz Samsun’da toplam bin 402 proje başvurusu yapıldı. Tabii ki bölge koordinatörleri olarak bizlerin hedefi proje sayısı ve niteliğini artırmaktır. Proje başvuruları 20 farklı üniversiteden 90 civarında öğretim üyemiz tarafından değerlendirilmektedir. 100 proje bölge sergisine seçilerek davet edilmiştir” dedi.

“Ar-Ge, Ür-Ge’ye döner mi düşüncesinin oluşması çok önemli”

Prof. Dr. Hasan İçbudak’ın konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Böylesine güzel bir günde ödül töreni adı altında bir araya geldiğimiz bu etkinliğin arka planıyla alakalı küçük bir değerlendirme yapmak istiyorum. Burada mantıklı olarak bir değişiklik yaşanıyor. Üniversitedeki akademik çalışmalarda buradan yayına döner mi buradan atıf alınır mı noktasından Ar-Ge, Ür-Ge’ye döner mi düşüncesinin oluşması, buradan üretim çıkar mı buradan bölge ya da insanlık nasıl yarar sağlar düşüncesinin öne çıktığı bir paradigma değişikliğinin yaşanması önemli bir nokta olarak karşımıza çıkmaktadır” diye konuştu.

“TEKNOFEST’İ fırsat olarak görüyoruz”

TEKNOFEST’i fırsat olarak gördüklerini dile getiren Rektör Ünal, “Biz TEKNOFEST’i bir fırsat olarak görüyoruz. Burada Milli Eğitim Müdürlüğü ciddi bir yük üstlendi. Üniversiteler ciddi bir yük üstlendi. Sadece Ondokuz Mayıs Üniversitesi değil. Ciddi bir fırsat olarak görüyoruz. Evet, TEKNOFEST’te ödül almak önemlidir. Asıl önemli olan TEKNOFEST’i bir Truva atı olarak kullanmak ve bu bölgenin kültürünü, eğitimini geleceğin ihtiyacına göre şekillendirmektir. Buradaki asıl başarı bu olacaktır. Dolasıyla her birimizin bir şekilde bu sürece katkı vermesi gerekiyor. Bu süreçte yola çıkanlara, projesi olanlara bir şekilde destek vermek gerekiyor. Üniversite olarak biz her türlü desteği vermeye hazırız. Açtığımız 11 tane üretim atölyesi var. Sadece OMÜ’nün öğrencilerini değil, dışarıdan oluşturulan takımların da fiilen buraya gelip çalışmalarını yapmasına OMÜ olarak her türlü desteği vereceğiz. Dışarıdan talep edilen danışmanlarımız hocalarımız zaten şartsız destek veriyor. Özellikle proje bazında danışmanlıklar söz konusu olduğunda uzmanlarımızla bir araya getirmek suretiyle biz destek vereceğiz. Bizim katkımız sadece bizimle sınırlı olmayacak, bütün insanlığı etkileyecektir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ve yazılım alanlarında projeleriyle derece giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül töreni hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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