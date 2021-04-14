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Rekabet Kurulu'ndan Google'a 296 milyon lira para cezası

Rekabet Kurulu, Google'a genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında 296 milyon 84 bin TL ceza kesti.

Bilim ve Teknoloji 14.04.2021, 16:15
Rekabet Kurulu'ndan Google'a 296 milyon lira para cezası

Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesildiğini açıkladı.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında 296 milyon 84 bin TL ceza kesti.

Ayrıntılar birazdan...

Kaynak: Dunya.com

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