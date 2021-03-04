Redmi Note 10 tanıtıldı: Android 11 ile gelen telefonun Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Beklendiği gibi Xiaomi bugün, Redmi Note 10 serisini resmi olarak piyasaya sürdü. Seri üç cihaz içeriyor: Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro ve Redmi Note 10 Pro Max. Akıllı telefonlar Super AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon yonga seti, 33W hızlı şarj , dörtlü kamera ve daha fazlasına sahipler.

Redmi Note 10, merkezde 3,54 mm delikli FHD+ çözünürlüğe (2400 x 1080 piksel) sahip 6,43 inç Süper AMOLED ekran ile donatılmış. Bu ekran 60 Hz yenileme hızı, 1100 nit maksimum parlaklık, %100 DCI-P3 renk gamı, 4.500.000:1 kontrast oranı, Corning Gorilla Glass 3 korumasına sahip. Cihaz, LPDDR4X RAM ve UFS 2.2 depolama birimi ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 678 yonga seti üzerine inşa edilmiş.

Pro modellerinden farklı olarak Redmi Note 10'un arka paneli polikarbonattan yapılmış, ancak aynı kamera dizisi tasarımına sahip. Dört kameralı arka ünitede 48MP ana sensör (Sony IMX582), 8MP ultra geniş sensör, 2MP makro sensör ve 2MP sahne derinliği sensörü bulunuyor. Selfie ve görüntülü aramalar için ise Redmi Note 10, 13 MP'lik ön kamera ile donatılmış.

Bütçe dostu fiyatla geliyor

Çift SIM, 4G, VoLTE, VoWiFi, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth ve GNSS'yi (GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou) ise cihazın diğer özellikleri arasında. Redmi Note 10 ayrıca ivmeölçer, 360 derece ortam ışığı sensörü, pusula, yakınlık sensörü ve jiroskop gibi gerekli tüm sensörlere de sahip.

Akıllı telefon, çift stereo hoparlör, iki mikrofon, 3,5 mm kulaklık girişi, microSD kart yuvası (512 GB'a kadar), IR verici, Z ekseni titreşim motoru, yan parmak izi sensörü, 5000 mAh pil ile geliyor. Android 11 tabanlı MIUI 12 arayüzü ile kutudan çıkan cihaz 33 W hızlı şarj desteğine de sahip.

Siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak Redmi Note 10'un 4/64GB modeli 165 dolardan, 6/128GB varyantı ise 192 dolardan satılacak. Cihazların 16 Mart'ta satışa sunulacağı açıklandı.