Red Bull M.E.O.’da finalistler belli oluyor

Mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. Hearthstone ve TFT oyununda Türkiye elemeleri başlıyor. Türkiye’nin her yerinden katılıma açık olan çevrimiçi elemeler 28-31 Ocak tarihlerinde, Türkiye Finali ise 6-7 Şubat’ta gerçekleştirilecek. Turnuva sonunda kazanan takımlar, Türkiye’nin ev sahipliğindeki Dünya Finali’nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.’da İstanbul’da gerçekleşecek dünya finali öncesinde kartlar son kez dağıtılıyor. Mobil oyunseverlerin bu sezon ilk olarak PUBG MOBILE’da mücadele verdiği arenada sıra Hearthstone ve TFT turnuvalarına geldi. Türkiye’nin her yerinden katılıma açık olan turnuvada çevrimiçi elemeler 28-31 Ocak tarihleri arasında, Türkiye Finali ise 6-7 Şubat’ta gerçekleştirilecek. HyperX’in destekleriyle gerçekleştirilen turnuvada eleme ve final tarihleri ise şöyle:

Eleme tarihleri

28 Ocak Perşembe: Hearthstone 1. Eleme

29 Ocak Cuma: TFT Mobil 1. Eleme

30 Ocak Cumartesi: Hearthstone 2. Eleme

31 Ocak Pazar: TFT Mobile 2. Eleme

Final tarihleri

6 Şubat Cumartesi: Hearthstone Finali

7 Şubat Pazar: TFT Mobile finali

Dünya Finali martta İstanbul’da

Türkiye şampiyonu olan takımlar, Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanacak. 28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’da dünya şampiyonları ise martta Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde belli olacak.

Verilen bilgiye göre, Red Bull M.E.O. büyük mücadele öncesinde şehri oyun alanına çeviriyor. Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını, sosyal medya fotoğraf ve video paylaşım platformu üzerinden aktif olan AR filtresi ile en kreatif ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor. Her hafta en kreatif videoyu çeken ve belirtilen adımlarla fotoğraf ve video paylaşım platformu hesabından paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi oluyor.