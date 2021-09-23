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Red Bull GamerSZon’un konuğu Chaby Han oldu

Birbirinden farklı birçok özel program ve eğlenceli içerik ile oyun severlerle buluşan Red Bull GamerSZon’un son konuğu sosyal medya fenomeni ve oyuncu Chaby Han oldu.

Bilim ve Teknoloji 23.09.2021, 10:49
Red Bull GamerSZon’un konuğu Chaby Han oldu

Birbirinden farklı birçok özel program ve eğlenceli içerik ile oyun severlerle buluşan Red Bull GamerSZon’un son konuğu sosyal medya fenomeni ve oyuncu Chaby Han oldu.

Oyunseverleri ekran başına kilitleyen, tamamı oyunla ilgili içeriklere sahip birçok farklı programlar sunan sosyal medya kanalı Red Bull GamerSZon, birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak’ın sunduğu Play Hard adlı programın son konuğu, Türkiye’nin sevilen sosyal medya fenomeni ve oyuncu Chaby Han oldu.

“Zor koşullarda oyun oynamak mümkün mü?” sorusuna cevap arayan, heyecan dozu yüksek programın üçüncü bölümüne konuk olan Chaby, dünyanın en iyi drift pilotlarından biri olan, Red Bull sporcusu Abdo Feghali’yeco-pilotluk yaparken aynı zamanda Asphalt 9 yarış oyunu oynamayı ve kazanmayı denedi. Her geçen dakika daha da zorlu hale gelen ekstrem şartlarda oyun oynamayı sürdürmeye çalışan Chaby, Abdo Feghali’nin performansı sonucunda komik ve keyifli bir mağlubiyet yaşadı.

“Drift esnasında oyun oynamak mümkün değilmiş”

Oyunlara olan tutkusuyla tanınan Chaby, yaşadıkları tecrübeyi şu sözlerle özetledi: “Oyunlarla aram oldukça iyidir. Ancak ilk defa böyle bir ortamda, pilot Abdo Feghali’nin saatte 70-80 kilometre hızla drift yaptığı bir araçta oyun oynamaya çalıştım. Başta yapabileceğimden çok emindim ancak elbette başarısız oldum. Abdo, gerçekten inanılmaz; duvarlara 2 santim kala durduğu dönüşlerle işimi oldukça zorlaştırdı ve sonunda da kazanmayı imkânsız hale getirdi.”

GamerSZon’un program formatının çok keyifli olduğunu da ifade eden Chaby, “Kendimi bir anda bir uçak pistinde bulduğum, oldukça heyecanlı bir çekim oldu. Hayatımda daha önce hiç tecrübe etmediğim bu macerayı yaşamama vesile olan markanın ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

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