Red Bull Flick Türkiye Finali için geri sayım başladı. Elemelerde son haftaya girilirken final takımları da netleşmeye başladı. Toplamda 5 çevrimiçi, 11 şehir elemesi olmak üzere 16 elemeden başarıyla ayrılacak 16 takımın play-off turuna kalacağı turnuvada son olarak Fearlessforce, SheshTeam ve OLDuo takımları üst tura adını yazdırdı.

Red Bull Flick’te Türkiye Finali heyecanı başladı. Amatörden profesyonele tüm oyunseverlerin, yılların eskitemediği CS:GO’da 2’ye 2 formatında mücadele ettikleri turnuvada play-offlara adını yazdıran son takımlar Fearlessforce, SheshTeam ve OLDou oldu. Türkiye finali, 7 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Oyunseverlerin kıyasıya mücadelesine sahne olan turnuvada son elemeler 3 Ekim tarihinde Gaziantep, Antalya ve Eskişehir’de gerçekleşecek. Bu üç şehirde ve bir çevrimiçi elemede başarılı olan 4 takımla birlikte play-off’a yükselmeye hak kazanan tüm takımlar belli olacak.

Turnuvada bir yandan da profesyonel oyuncular için düzenlenen TurkNet Invitational mücadelesi de yaşandı. Birçok profesyonel oyuncunun mücadele verdiği şampiyonanın son haftasında Realenayi2, Görmüş Geçirmişler, S3nceyez ve Çikolatalıbazda finale yükselen takımlar oldu. 7 Ekim’de gerçekleşecek final, markanın canlı yayın akış platformu kanalından yayınlanacak.