Red Bull Campus Clutch’ta ilk finalistler belli oldu

Üniversiteler arası VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch’ta heyecan başladı. Üniversite öğrencilerinin hem okulunu hem de ülkesini dünya sahnesinde temsil etmesini sağlayan turnuvanın Türkiye elemelerinde finale çıkan ilk takımlar belli oldu.

Dünyanın ilk ve en büyük üniversiteler arası global VALORANT turnuvası olduğu belirtilen Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerine önemli bir tecrübe yaşatmak için yola çıktı. Her üniversite öğrencisine, üniversitesini dünya sahnesinde temsil etme imkânı sunan turnuvada ülke elemeleri heyecanı başladı. Türkiye elemelerinde, finale yükselme başarısını gösteren ilk 8 takım belli oldu. 22 Mart’ta başlayan elemeler sonunda scanus, AYBU, Akdeniz Scorpio, DeSync, Nish-Espor, Halic Uni, Golden Phoenix ve Omega Bej takımları final biletini ceplerine koydu.

Verilen bilgiye göre, 80 üniversitede kurulan 5 kişilik takımların, VALORANT oyununda Türkiye’yi ve üniversitesini temsil etmek için mücadele ettikleri elemeler 14 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Türkiye finalinin 22 Mayıs’ta gerçekleşeceği Red Bull Campus Clutch’ta elemeler tek oyun, final ise en iyi 3 oyun üzerinden oynanacak. Türkiye şampiyonu olan takım 5-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 53 ülke temsilcisinin katılacağı Dünya Finali eleme turuna katılmaya hak kazanacak. Bu aşamada takımlar, dünyanın her yerinde aynı anda gerçekleşecek 24 saatlik bir canlı yayında kendi kıtalarında yarışacak. Eleme turunda başarılı olan 10 finalist, 17-18 Temmuz tarihlerinde İspanya’da düzenlenecek Dünya Finali’nde mücadele edecek. Dünya Finali’nde mutlu sona ulaşan takım, 20 bin euroluk ödülün yanı sıra VALORANT Masters’ta mücadele eden dünyanın en iyi VALORANT oyuncularıyla tanışma şansına da sahip olacak.

Red Bull Campus Clutch ile ilgili detaylı bilgi RedBull.com/campusclutch adresinde olduğu belirtildi.