Red Bull Campus Clutch’ta elemeler devam ediyor

VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch’ta eleme heyecanı devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin hem okulunu hem de ülkesini dünya sahnesinde temsil etmesini sağlayan turnuvanın üçüncü haftasında da finale çıkan takımlar belli oldu. Üçüncü elemeler sonunda 10 takım daha Türkiye Finali’ne yükseldi. 80 üniversitenin mücadele ettiği turnuvada Türkiye şampiyonu olan takım, 5-6 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek Dünya Finali eleme turuna katılmaya hak kazanacak.

Dünyanın ilk ve en büyük üniversiteler arası global VALORANT turnuvası olduğu belirtilen Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerine farklı tecrübe yaşatmak için yola çıktı. Her üniversite öğrencisine, üniversitesini dünya sahnesinde temsil etme imkanı sunan turnuvada, ülke elemeleri heyecanlı devam ediyor. Türkiye elemelerinin üçüncü haftasında, finale yükselme başarısını gösteren 10 takım daha belli oldu. 6 Nisan’da başlayan elemeler sonunda GUEST White, Alvera Arena eS, 480p, BARO, KAHHR, Order 66,TOXIC5,Usak University, BABALAR ve 5 Death Punch takımları final biletini ceplerine koydu.

Verilen bilgiye göre, 80 üniversitede kurulan 5 kişilik takımların, VALORANT oyununda Türkiye’yi ve üniversitesini temsil etmek için mücadele ettikleri elemeler 14 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Türkiye finalinin 22 Mayıs’ta gerçekleşeceği Red Bull Campus Clutch’ta elemeler tek oyun, final ise en iyi 3 oyun üzerinden oynanacak. Türkiye şampiyonu olan takım 5-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 53 ülke temsilcisinin katılacağı Dünya Finali eleme turuna katılmaya hak kazanacak. Bu aşamada takımlar, dünyanın her yerinde aynı anda gerçekleşecek 24 saatlik bir canlı yayında kendi kıtalarında yarışacak. Eleme turunda başarılı olan 10 finalist, 17-18 Temmuz tarihlerinde İspanya’da düzenlenecek Dünya Finali’nde mücadele edecek.

Dünya Finali’nde mutlu sona ulaşan takım, 20 bin euroluk ödülün yanı sıra VALORANT Masters’ta mücadele eden dünyanın en iyi VALORANT oyuncularıyla tanışma şansına da sahip olacak. Turnuva ile ilgili detaylı bilginin RedBull.com/campusclutch adresinde yer aldığı belirtildi.