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Red Bull Basement’ta Final Heyecanı 2 Kasım’da

Red Bull Basement, üniversiteli girişimcileri destekleyerek kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmeleri için imkan tanıyor. Jüri değerlendirmesinin ardından etkinliğin dünya finallerine gitmeye hak kazanacak proje, 2 Kasım tarihinde açıklanacak.

Bilim ve Teknoloji 25.10.2021, 12:07
Red Bull Basement’ta Final Heyecanı 2 Kasım’da

Red Bull Basement, üniversiteli girişimcileri destekleyerek kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmeleri için imkan tanıyor. Jüri değerlendirmesinin ardından etkinliğin dünya finallerine gitmeye hak kazanacak proje, 2 Kasım tarihinde açıklanacak.

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemeyi sürdürüyor. Fikirlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen, İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencisi üniversiteli girişimciler etkinliğe, ‘Erişilebilirlik’, ‘Temiz Su’, ‘Güçlendirme’, ‘Beden & Zihin’, ‘İklim Faaliyetleri’, ‘Enerji’, ‘Kariyer’, ‘Eğitim ve Akıllı Şehirler’ olmak üzere 9 farklı kategoride teknoloji odaklı çözümü olan projelerle başvuru yapabiliyor.

Verilen bilgiye göre, her yıl genç girişimci adaylarını; sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler aracılığıyla buluşturan etkinliğin bu seneki jürisinde, Onaranlar Kulübü ve Gelecekburada.net Kurucu Ortağı ve Sosyal Girişimci Doğukan Güngör, İBB Akıllı Şehir Departmanı Direktörü Burcu Özdemir ve Lüks Kiralık Kıyafet Aboneliği platformu UnoMoi Kurucu Ortağı Gözde Atasoy yer alıyor. Jüri değerlendirmesi sonucunda belli olacak ve etkinliğin dünya finaline katılma hakkı elde edecek proje ve finalist, 2 Kasım tarihinde açıklanacak. Girişimciliği destekleyen etkinlikte, finalist takım veya bireysel katılımcıya ödül olarak projelerini geliştirmeleri için uygun bir zemin de sunuluyor. Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresi ile bir araya gelme imkânı yakalıyor.

Dünya Finali Aralık’ta İstanbul’da

Her ülkenin finalisti Kasım 2021 tarihinde açıklanacak. Aralık ayında İstanbul’da düzenlenecek Red Bull Basement Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanan projelerin sahipleri ayrıca büyük final öncesinde mentörler eşliğinde projelerini geliştirme imkanı bulacak.

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