Üniversite öğrencilerinin kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirdikleri Red Bull Basement programına Türkiye’den yapılan 300 başvuru değerlendirildi. Program sonunda seçilen ToplaGel isimli girişimin kurucusu olan Elif Bilge Gürgür ile Eylül Nisa Beşli, girişimlerini uluslararası arenada geliştirme hakkı kazandı.

Girişimcilerin desteklendiği Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarının keşfedilmesine ve girişimlerini uluslararası arenada geliştirmelerine fırsat oluşturuyor. Dünya çapında 44 ülkeden 4 bin 41 başvuru arasından seçilen ülke finalistleri birer birer açıklanıyor. Programa Türkiye’den yapılan 300 başvuru arasından seçilen girişim ise ToplaGel oldu. Platform kurucuları Elif Bilge Gürgür ile Eylül Nisa Beşli, projelerini ‘geri dönüşümü hızlandıran ve ödül sistemi ile teşvik eden bir platform’ olarak özetliyor.

Dünyanın ekolojik dengesini korumak için her geçen gün önemi artan geri dönüşümü ele alan ToplaGel platformunda, kapıya servis modeli ile geri dönüşümü hızlandırmak ve ödül sistemi ile devamlılığını teşvik etmek hedefleniyor. Dijital platformda, atıklarını geri dönüştürmek isteyen bireylerin zaman ve ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak için, randevu sistemiyle evlerinden atıkların alınarak dağıtımı gerçekleştiriliyor. Atık toplayan kişilerin istihdamına da katkı koyan bu sistemde ayrıca hizmeti evlerinden alan kişilere kazandıkları puan çerçevesinde çeşitli ödüller de sunuluyor. Ödüllerin arasında market kuponları, sinema biletleri, kedi/köpek maması gibi bireylerin tercihlerine yönelik seçenekler bulunan sistem sayesinde atıkların sürdürülebilir bir şekilde doğru yere ulaşması sağlanıyor.

Dünya Finali Aralık’ta İstanbul’da

Jürinin değerlendirmesinden geçen ve dünya finaline katılmaya hak kazanan platformun kurucuları olan Gürgür ile Beşli; ödül olarak gelecek 5 hafta boyunca projelerini geliştirmek üzere uygun bir zeminde çalışma imkânı yakalayacak. Global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkânı da bulan ikili, burada mentörlerin katkıları ile fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin yanında uluslararası bir eğitim programına da dahil olacak. Dünya Finali 13-15 Aralık tarihleri arasında Feriye’de yapılacak.

Programda başarılı olan ve girişimi desteklenen platform kurucularından Gürgür, “Ortaya koyduğumuz projeyi en iyi anlayan ve bize inanan program ile bir araya gelmenin ve desteğini almanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu. Beşli ise, “Hem dünyanın geleceğine fayda sunan hem de birçok kişi için istihdam kaynağı olacak girişimimizi geliştirmek üzere uzman isimlerle, global bir arenada bir araya geleceğiz ve projemizi geliştirmek için destek alacağız. Bu program projemizi ve bakış açımızı daha ileri taşımak açısından bize sonsuz katkıları olacağına inancımız tam” dedi.