banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

Red Bull Basement programına Türkiye’den yapılan 300 başvuru değerlendirildi

Üniversite öğrencilerinin kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirdikleri Red Bull Basement programına Türkiye’den yapılan 300 başvuru değerlendirildi. Program sonunda seçilen ToplaGel isimli girişimin kurucusu olan Elif Bilge Gürgür ile Eylül Nisa Beşli, girişimlerini uluslararası arenada geliştirme hakkı kazandı.

Bilim ve Teknoloji 11.11.2021, 13:13
Red Bull Basement programına Türkiye’den yapılan 300 başvuru değerlendirildi

Üniversite öğrencilerinin kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirdikleri Red Bull Basement programına Türkiye’den yapılan 300 başvuru değerlendirildi. Program sonunda seçilen ToplaGel isimli girişimin kurucusu olan Elif Bilge Gürgür ile Eylül Nisa Beşli, girişimlerini uluslararası arenada geliştirme hakkı kazandı.

Girişimcilerin desteklendiği Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarının keşfedilmesine ve girişimlerini uluslararası arenada geliştirmelerine fırsat oluşturuyor. Dünya çapında 44 ülkeden 4 bin 41 başvuru arasından seçilen ülke finalistleri birer birer açıklanıyor. Programa Türkiye’den yapılan 300 başvuru arasından seçilen girişim ise ToplaGel oldu. Platform kurucuları Elif Bilge Gürgür ile Eylül Nisa Beşli, projelerini ‘geri dönüşümü hızlandıran ve ödül sistemi ile teşvik eden bir platform’ olarak özetliyor.

Dünyanın ekolojik dengesini korumak için her geçen gün önemi artan geri dönüşümü ele alan ToplaGel platformunda, kapıya servis modeli ile geri dönüşümü hızlandırmak ve ödül sistemi ile devamlılığını teşvik etmek hedefleniyor. Dijital platformda, atıklarını geri dönüştürmek isteyen bireylerin zaman ve ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmak için, randevu sistemiyle evlerinden atıkların alınarak dağıtımı gerçekleştiriliyor. Atık toplayan kişilerin istihdamına da katkı koyan bu sistemde ayrıca hizmeti evlerinden alan kişilere kazandıkları puan çerçevesinde çeşitli ödüller de sunuluyor. Ödüllerin arasında market kuponları, sinema biletleri, kedi/köpek maması gibi bireylerin tercihlerine yönelik seçenekler bulunan sistem sayesinde atıkların sürdürülebilir bir şekilde doğru yere ulaşması sağlanıyor.

Dünya Finali Aralık’ta İstanbul’da

Jürinin değerlendirmesinden geçen ve dünya finaline katılmaya hak kazanan platformun kurucuları olan Gürgür ile Beşli; ödül olarak gelecek 5 hafta boyunca projelerini geliştirmek üzere uygun bir zeminde çalışma imkânı yakalayacak. Global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkânı da bulan ikili, burada mentörlerin katkıları ile fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin yanında uluslararası bir eğitim programına da dahil olacak. Dünya Finali 13-15 Aralık tarihleri arasında Feriye’de yapılacak.

Programda başarılı olan ve girişimi desteklenen platform kurucularından Gürgür, “Ortaya koyduğumuz projeyi en iyi anlayan ve bize inanan program ile bir araya gelmenin ve desteğini almanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu. Beşli ise, “Hem dünyanın geleceğine fayda sunan hem de birçok kişi için istihdam kaynağı olacak girişimimizi geliştirmek üzere uzman isimlerle, global bir arenada bir araya geleceğiz ve projemizi geliştirmek için destek alacağız. Bu program projemizi ve bakış açımızı daha ileri taşımak açısından bize sonsuz katkıları olacağına inancımız tam” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6