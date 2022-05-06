Raybüs treninin ilk yolcuları Batman’da karanfillerle karşılandı

Diyarbakır arası bölgesel trenlerdeki konforun daha fazla artırılması amacıyla dört vagonlu 262 yolcu kapasitesine sahip Raybüs tren seferi başladı. İlk seferin yolcuları Batman’da karanfillerle karşılandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından dün müjdelenen Raybüs treni ile Diyarbakır’dan Batman tren garına gelen ilk yolcular, davul zurna ile karşılanırken, inen yolculara Batman Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Akif Gür ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından karanfillerle karşılandı.

Yolcuların Raybüs treninden inmesinin ardından protokol üyeleri trende incelemede bulundu. Raybüs treninde basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Şahin, Raybüs vasıtasıyla tren yolculuğunda kalitenin artığını belirti. Raybüs treninin Batman’a hayırlı olmasını temenni eden Vali Şahin, “Hep birlikte Batman kamuoyunun dört gözle beklediği Raybüs seferlerinin ilkini beraberce karşılamış olduk. Batman-Diyarbakır arasında çok büyük bir yolcu sirkülasyonu var. Böyle bir faaliyetin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nın yolcu kapasitesi açısından da faydalı olacağını biz defalarca ifade etmiştik. Aslında an itibariyle eskisinden kapasite artırımı ya da sefer sayısı artmış değil, kalite artmış oldu. Bundan sonra tren sektörü ile beraber yolcu kapasitesinin de, sefer sayısının da kaliteye bağlı olarak artacağını bekliyoruz. Aynı zamanda yolculuk süresinin de azalmasını bekliyoruz” dedi.

“Alt ya da üst geçitler marifeti ile bir rahatlamada Devlet Demir Yolları’ndan bekliyoruz”

Bunun için bazı alt yapı çalışmaları gerektiğini aktaran Vali Şahin, “Bu konuda genel müdürlüğümüzün çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Batman kamuoyu olarak beklentimiz, şehrin içerisinde çok sayıda geçiş noktaları var. Bu geçiş noktaları Batman’ı zorluyor. Bu konuda alt ya da üst geçitler marifeti ile bir rahatlamada Devlet Demir Yolları’ndan bekliyoruz. Bu hususta da çalışmalar var. Belde Mahallesi’nde kamuoyunu çok meşgul eden bir geçiş sorunu var. TCDD Bölge Müdürlüğü ile yazışmalar ve görüşmeler yaptık. Sonunda şöyle noktaya ulaştık. Tüm masrafını Batman Belediyesi olarak biz üstleneceğiz. Burada kontrolü bir hemzemin geçidi maliyetlerini ve personel istihdamını da belediye üstlenmek koşuluyla Genel Müdürlüğümüz müsaade edecek ve biz de bunu kısa zaman içerisinde yapıp vatandaşımızı rahatlatacağız. Ben bu güzel hizmeti Batman’a kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Genel Müdürümüze ve çok emeği gecen milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah nice güzel hizmetleri Batman elde edecektir” dedi.

Batman ve Diyarbakır’ın Raybüs treni ile güzel bir hizmete kavuştuğunu ifade eden AK Parti Batman milletvekili Ziver Özdemir, “Bugün Batmanlılar adına beklediğimiz güzel bir gün. 2019’dan bugüne takip etiğimiz bir süreçti. Batman-Diyarbakır arası vatandaşımızın konforlu, hızlı ve rahat bir yolculuk yapması için özelikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızdan ve Genel Müdürlüğümüzden ısrarla vatandaşımızın talebi doğrultusunda istediğimiz güzel bir hizmettir. Elhamdülillah Batman ve Diyarbakır, bu güzel hizmete kavuşmuş oldu” diye konuştu.

Raybüs dizel tren setinin 262 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirten TCDD taşımacılık AŞ, 5. Bölge Müdürü Muzaffer Koç da, “Raybüs adlandırdığımız dizel tren seferimizin Batman’a ilk gelişini karşılamada bulunuyoruz. Dizel tren setimiz 262 yolcu kapasiteli, kendinden iklimlendirme, anons sitemi ve ergonomik konforlu yolculuk temin etmek için Diyarbakır-Batman arası seferlerine başladı. Karşılıklı iki seferimiz olacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Batman garı önünde kurdele kesimi gerçekleşti.