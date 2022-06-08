Rapyd, ’Hack the Galaxy’ yarışmasını başlatıyor

Rapyd, 2026’da fırlatılacak bir kapsülde uzayın sınırına seyahat edilmesini sağlayacak sanal görevlerden oluşan Hack the Galaxy yarışmasını duyurdu.

Finans teknolojisi platformu Rapyd, 2026’da fırlatılacak özel bir kapsülde uzayın sınırına seyahat edilmesini sağlayacak bir dizi sanal görevlerden oluşan Hack the Galaxy (Galaksiyi hackleyin) yarışması lansmanını duyurdu. Rapyd ortağı William Shatner, zorlu görevleri video paylaşım ile duyurdu. Görevlerin, 3 Ekim’e kadar her hafta Rapyd Developer Community’de yayınlanacağı belirtildi. Üyeler toplam 42 etkinlikte yarışacak.

11 Temmuz, 2 Eylül ve 14 Ekim tarihlerinde kazanan üç kişinin duyurulacağı belirtilen açıklamada, kazananların, 2026 yılında altı saatlik yolculuk için karbonsuz uzay gemisine binmeye hak kazanacağı aktarıldı. Ayrıca yıl boyunca gerçekleşecek canlı etkinliklerle kazanmak için ek fırsatlar da sunulacak.

Şirketin CEO’su Arik Shtilman, "Hack the Galaxy görevleri, 50 binden fazla yazılım geliştiricisinin bulunduğu büyüyen topluluğumuz için yaşam boyu bir deneyim ve yarışma ortamı sunmaktadır. Dünya genelindeki geliştiriciler, işletmelerin ve tüketicilerin dünya genelinde pazarlara ödeme yapma ve ödemelerini alma yöntemine dair sorunlarını çözmek için yeni fikirler ve yenilikleri bir araya getiren finansal hizmetleri yeniden tasarlıyor" dedi.

William Shatner ise "Uzayın tüm dünyadaki yazılım geliştiricileri için ne kadar inanılmaz bir fırsat olduğunu ifade edemiyorum. Bu hiçbir şeye değişmeyeceğim bir deneyim" ifadelerini kullandı.