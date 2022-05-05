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Ramazan Bayramı’nda data kullanımı yüzde 11,4 arttı

Ramazan Bayramı’nda data kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 51,4 milyon GB’a ulaşarak rekor kırdı. En fazla data tüketilen iller sıralamasında İstanbul ilk sırayı alırken onu Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Antalya takip etti.

Bilim ve Teknoloji 05.05.2022, 14:25
Ramazan Bayramı’nda data kullanımı yüzde 11,4 arttı

Ramazan Bayramı’nda data kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artarak 51,4 milyon GB’a ulaşarak rekor kırdı. En fazla data tüketilen iller sıralamasında İstanbul ilk sırayı alırken onu Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Antalya takip etti.

Ramazan Bayramı’nda internet kullanımı arttı. 1-4 Mayıs tarihleri arasında Turkcell’liler yoğun internet kullanımını sürdürdü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla 51 milyon 446 bin 744 GB’a ulaşan data kullanımı rekor kırdı. En fazla data tüketilen 10 il arasında İstanbul ilk sırayı alırken onu Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Mersin, Gaziantep, Adana, Bursa ve Şanlıurfa takip etti.

Bayram döneminde 1-4 Mayıs tarihleri arasındaki verilere göre Turkcell’liler, toplamda 1 milyar 794 milyon 958 bin 88 dakika konuştu. Konuşmaların büyük bir kısmı 587 milyon 346 bin 585 dakika ile bayramın birinci günü yapıldı. Kullanıcılar bu dönemde yurt dışıyla 2 milyon 639 bin 672 dakika konuştu. Ayrıca bu dönemde 544 milyon 257 bin 207 adet SMS ve 698 bin 265 adet MMS gönderildi.

Bayram boyunca vatandaşlar BiP’le de iletişim kurdu

Kullanıcılar bu bayram sevdikleriyle iletişim platformu BiP üzerinden de yoğun şekilde bayramlaştı. Arife günü de dahil olmak üzere dört gün boyunca BiP’le toplam 1,1 milyon adet arama gerçekleşti. Uygulamada toplamda 10 milyon dakika sesli ve görüntülü görüşme yapılırken, 2,1 milyar adet mesaj gönderildi. BiP’te toplam çoklu görüntülü görüşme süresi ise 51 bin dakika oldu. 1-4 Mayıs tarihleri arasındaki 4 günlük bayramlaşma döneminde BiP ile en çok bayramlaşan ilk beş şehir İstanbul, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Ankara oldu.

Dijital müzik platformu fizy’de 1-4 Mayıs tarihleri arasında toplam 17 milyon 259 bin 921 dakika şarkı dinlendi. Bayram yolculuklarında en çok dinlenen liste ‘fizy Top 50 Yerli’ olurken, en çok dinlenen şarkı ise Semicenk ve Funda Arar ikilisinin sevilen düeti ‘Al Sevgilim’ oldu.

Dijital yayıncılık platformu Dergilik’te bayram süresince 109 bin 573 dergi ve 53 bin 523 gazete indirilirken, lifebox kullanan aktif kullanıcı sayısı ise 491 bin 800 oldu. Yerli arama motoru Yaani’de en çok aratılan kelimeler şöyle sıralandı: ‘Bayram tatili kaç gün’, ‘Ramazan Bayramı’, ‘Bayramda hava durumu’, ‘Şeker Bayramı’, ‘Bayram namazı saat kaçta’.

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