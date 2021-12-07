QF Stars of Science başvuruları başladı

QF Stars of Science, buluşçuları 14’üncü sezon için başvuru yapmaya davet etti.

Stars of Science 13. sezonunun başarısından ve Riadh Abdelhadi’nin ‘En İyi Arap Buluşçu’ unvanını kazanmasından sonra Katar Vakfı’nın eğitim programı, Arap buluşçuları 14. sezona başvurmaya davet etti. Program, iddialı buluşçulara becerilerini ve yeteneklerini göstermek için tecrübeli bilim insanlarından oluşan jüri önünde buluşlarını sunarak rakipleriyle rekabet etme fırsatı sunuyor. Stars of Science’ın yeni sezonunun bir parçası olmak isteyenlerin 15 Aralık 2021 tarihine kadar programın web sitesinden başvurularını göndermeleri gerekiyor.