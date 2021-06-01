Pursaklar’ın minik bilim adamları

Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu’nun minik bilim adamlarının, atık malzemeleri kullanarak yaptıkları birbirinden güzel icatları tek tek inceledi.

Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu’nda çocukları düşünmeye, araştırmaya, yönlendirmeye, düşünsel gelişim becerilerini artırma imkanı, problem çözme yetisini artırmak ve sorumluluk bilincinin gelişmesine yardımcı olmak amacı güden bir etkinlik düzenlendi.

Minik mucitleri Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu’ndaki sınıflarında ziyaret eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, öğrencilerin çevreyi koruma ve çöpe atılanlarla yapılabilecekler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tasarladığı birbirinden güzel ve farklı icadı tek tek inceleyerek, minik bilim adamlarından bilgi aldı.

"Aferin minik bilim adamlarına"

Miniklerin sergilemiş olduğu projeleri büyük bir beğeniyle inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Nezaket okulları öğrencilerimiz ‘Sıfır Atık Projesi’ için ilginç icatlar yaptı. Erken yaşlarda geri dönüşüm ve israf konusunda bilinçleniyor olmaları bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımızın, araştıran, üreten bireyler olarak yetişmesi ve ilerleyen yaşlarda da bunu sürdürebilmeleri için Nezaket Okullarımızda geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Birbirinden değerli ve önemli olan bu icatların geleceğe dair önemli mesajlar verdiğini düşünüyorum. Büyük fikirlerle yola çıkan çocuklarımızın gelecekte ülkemiz adına faydalı buluşlara imza atacağına olan inancım tamdır. Aferin minik bilim adamlarına’’ dedi.