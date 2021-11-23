Pursaklar Belediyesi’nden gençlerin faaliyetlerinde akıllı kart sistemi

Ankara Pursaklar Belediyesi, gençlerin ilçede gerçekleşen tüm faaliyetlerden yararlanması için akıllı kart sistemi ile hizmet veriyor.

Pursaklar Belediyesi, gençlerin ilçede gerçekleşen tüm faaliyetlerden yararlanması için akıllı kart sistemi ile hizmet veriyor. Yaşam Kart ve Erdemli Gençlik Kartı ile gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanmasına olanak sağlanıyor. Gençler, bir yandan spora, bilimsel ve eğitsel faaliyetlere yönelirken bir yandan da belediyenin yaşam merkezinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden, sosyal ve kültürel gezilerden faydalanabiliyor.

‘‘Gençliğe yönelik tüm çalışmalarımızı Yaşam Kart ve Erdemli Gençlik Kartı ayrıcalığı ile gerçekleştireceğiz’’

Gençlere yönelik hizmetlere büyük önem verdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Gençliğe yönelik tüm çalışmalarımızı Yaşam Kart ve Erdemli Gençlik Kartı ayrıcalığı ile gerçekleştiriyoruz. Bu akıllı kartın gençlerimize sağlayacağı bir takım avantajlar olacak. Edinecekleri akıllı kart ile belediyemizin birçok kültürel ve sosyal faaliyetlerinden anında haberdar olurken, bu programlara hemen katılma imkânına da sahip olacaklar. Gençlerimizi, birçok avantajı içinde bulunduran Yaşam Kart ve Erdemli Gençlik Kartını edinmeye davet ediyorum’’ dedi.

Tek bir kartla eğlenceli ve öğretici imkanları kullanmaya hak kazanan gençler, kartın avantajlarını kullanarak farklı programları takip ederek sosyalleşme imkanı buluyor.