Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Armada Rov ekibiyle bir araya geldi

2021 yılında 5. olarak tüm dikkatleri üzerine çeken, bu yıl ise 2 proje ile Teknofest’te Pursaklar’ı temsil edecek olan Armada Rov ekibi Başkan Ertuğrul Çetin’i ziyaret etti.

Geçen yıl ortaya koyduğu büyük bir başarıyla 342 takım arasında beşinci olan ve bu yıl gerçekleştirecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde (TEKNOFEST) de 2 yeni projesi ile Pursaklar’ı temsil edecek olan Armada Rov ekibi, Başkan Ertuğrul Çetin’i makamında ziyaret etti. TEKNOFEST yarışması için gençlere her türlü desteği sağlayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ziyarette, Pursaklar’ı temsil edecek olan iki yeni projeleri hakkında Armada Rov ekibinden bilgi aldı.

‘‘Pursaklar Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da gençlerimizin yanında olacağız’’

Gençlere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘3 yıldır desteklediğimiz Teknofest yarışmalarında su altı araçları konusunda 342 takım arasında 5.olan Armada Rov ekibiyle bir aradaydık. 2022’de 2 proje ile katılacaklar. Bundan önceki yarışmalarda olduğu gibi gençlerimizin her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Pursaklar Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da gençlerimizin yanında olacağız. Değerli kardeşlerimizin bu sene de ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine gönülden inanıyor, yarışmada gençlerimize başarılar diliyorum’’ dedi.