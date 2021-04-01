PUBG severlere üzücü haber: Ücretsiz versiyon 'PUBG Lite' kapanıyor

Çıktığı yıldan bu yana oyun dünyasının en popüler oyunlarından birisi olan PUBG‘nin bildiğiniz gibi bir de ücretsiz ve daha düşük donanım isteyen bir versiyonu bulunuyor. PUBG Lite isimli bu oyun yakın zamanda tamamen kapanıyor.

Yapılan açıklamaya göre PUBG Lite’ın internete sitesi şu andan itibaren kapanmış durumda ve bu yüzden artık oyunu indiremiyorsunuz. 29 Nisan’da ise hizmet sonlandırılacak, 29 Mayıs’ta da LITE için artık oyuncu desteği sunulmayacak.

Açıklamaya göre hizmetler sonlanana kadar oyunu aynı şekilde oynayabilir ve oyun içi paralarınızı harcayabilirsiniz. Yapılan resmi açıklamayı aşağıda bulabilirsiniz.

Resmi Açıklama

“Sevgili Oyuncularımız,

Bizimle birlikte olan müthiş sayıda PUBG LITE severin tutkusu ve desteği için son derece minnettarız. COVID-19 pandemisinin zorlu zamanlarında PUBG LITE’ın taraftarlarımıza güvende kalmanın eğlenceli bir yolunu sunduğunu umuyoruz.

Ne yazık ki uzun uzun düşündükten sonra hizmeti kapatma yönünde zorlu bir karar aldık ve yolcuğumuz için zaman doldu. Ne kadar üzülsek de plana göre PUBG LITE hizmetini 29 Nisan 2021’de (UTC) sonlandıracağımızı bildirmek istiyoruz.

Sonlandırma tarihine kadar, normal şekilde oyunu oynamaya devam edebilecek ve önceden sahip olduğunuz L-COIN de dahil, oyun içi kredilerinizi harcayabileceksiniz. PUBG LITE Facebook, oyun hizmeti sonlandırıldıktan sonra dahi bir sonraki bildirime kadar açık olacak. Hizmetin sonlandırılmasıyla ilgili sorularınız için lütfen https://litesupport.pubg.com/ adresi üzerinden oyuncu destek birimimizle temas kurun.

Herkese en derin takdirlerimizi ve en içten özürlerimizi sunmak istiyoruz. Bizimle geçirdiğiniz zamandan keyif almış olduğunuzu umuyoruz, lütfen gelecekteki çabalarımızı takip etmeye devam edin.

PUBG LITE oynadığınız için teşekkürler.”