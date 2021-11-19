PUBG: NEW STATE oyunu Türk Telekom’da

Türk Telekom, tüm dünyada merakla beklenen PUBG: NEW STATE’i oyunseverlerle buluşturuyor.

Yüksek hızda fiber internet sunan Türk Telekom, son yılların popüler hayatta kalma oyunu PUBG’nin yeni versiyonu PUBG: NEW STATE’i oyunseverlerle buluşturuyor. 2051 yılını konu alan PUBG: NEW STATE, üst düzey grafikleri ile oyunculara geleceğin atmosferini deneyimleme imkanı sunuyor.

Yapılan açıklamada, ’’PUBG: NEW STATE’in geliştiricisi ve dağıtıcısı KRAFTON şirketi ile iş birliği yapan Türk Telekom, PUBG: NEW STATE’i merakla bekleyen oyun tutkunları için ayrıcalıklar sağlıyor. Şirket ve KRAFTON ortaklığı sayesinde oyuncular, 6262’ye SMS gönderdiklerinde, 20 adet Tavuk Madalyası kazanıyor. Hediye Tavuk Madalyaları ile kasaları açan oyuncular, ekipman ve kıyafet setlerini daha kolay tamamlayabiliyor. 24 mbps ve üzeri hızlardaki Türk Telekom müşterileri, limitsiz fiber internet, 2 kat yükleme hızı ve düşük ping süreleri ile oyunun keyfini sürdürürken, oyun içinde topladığı ürünlerle hesaplarını daha değerli hale getiriyor’’ denildi.