Son Dakika
PS5 çıkış oyunu Spider-Man: Miles Morales'in çıkış fragmanı yayınlandı
Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Insomniac Games'in yaptığı Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in çıkış fragmanı paylaşıldı
Bilim ve Teknoloji 10.11.2020, 09:48
6
Oyun içi görüntülerden oluşan fragmanın etkileyici olduğunu söylemek gerek. Ek olarak fragmanda Miles Morales'in amcasını, yani Prowler karakterini de görebiliyoruz. Bunun dışında fragmanın genel olarak 2018 yılında yayınlanan, son dönemin en başarılı animasyonlarından biri olan Spider-Man: Into the Spider-Verse ile aynı havada olduğunu da söylemek gerek.
Marvel's Spider-Man: Miles Morales, 12 Kasım'da yani PlayStaiton 5'in çıkış gününde PlayStation 5 ve PlayStation 4 için Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçeneği ile yayınlanacak. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.
16°
parçalı bulutlu