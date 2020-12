PS Plus Ocak 2021 oyunları açıklandı

Sony Avrupa, PlayStation Plus abonelerine Ocak ayında sunulacak olan oyunları resmen duyurdu. Bu ayın listesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını üç farklı farklı kaliteli yapım bekliyor.

Shadow of the Tomb Raider, Greedfall ve Maneater oyunları Ocak ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Bu ayın oyunlarında Maneater sadece PS5'e özel olarak dağıtılıyor. Diğer iki oyun ise hem PS4 hem de PS5'te oynanabilir durumda. Ocak ayının oyunları yine hiç de fena olmamış diyebiliriz, özellikle de Shadow of the Tomb Raider birçok PlayStation kullanıcısının hoşuna gidecektir diye tahmin ediyoruz.

Ocak ayı oyunları 5 Ocak itibarıyla indirmeye sunulacak. Bu tarihe kadar ayrıca Aralık ayının oyunlarını da indirebilirsiniz. Geçtiğimiz ay Just Cause 4, Rocket Arena, Worms Rumble ve Bugsnax (sadece PS5) oyunları verilmişti.

PS4 ve PS5