Prof. Dr. Sullivan’dan 1 milyon 155 bin TL’lik bütçeli proje

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sebahat Sullivan’ın 2532 TÜBİTAK-Rusya Temel Araştırmalar Vakfı (RFBR) İkili İş Birliği Çağrısı kapsamındaki başvurusu, 131 proje arasında ilk 10’a girdi.

Prof. Dr. Sullivan’ın; Zoological Institute of Russian Academy of Science ile başvuru yaptığı “Yüksek Damarlı Bitkilerde Acariform Akarların Evrimleşme Paternleri: Gal Oluşturan Eriophyoid Akarlarda Eşzamanlılık Gelişiminin Mekanizmaları” başlıklı projesi, 575 bin 418 TL Türkiye’den, 578 bin 760 TL ise Rusya’dan olmak üzere toplamda 1 milyon 155 bin TL bütçeyle desteklenecek.