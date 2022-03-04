Prof. Dr. Fadi Al-Turjman “Bilgisayar Bilimleri” alanında KKTC’de ilk sırada

Research.com tarafından yayımlanan en iyi bilim insanları sıralamasında, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fadi Al-Turjman “Bilgisayar Bilimleri” alanında Türkiye’de ilk beşte, KKTC’de birinci sırada yer aldı.

Research.com tarafından bu yıl sekizinci kez yayımlanan en iyi bilim insanları sıralamasında, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırmadan Sorumlu Dekan Yardımcısı ve Yapay Zeka Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Bilgisayar Bilimleri kategorisinde dünyanın en iyi ilk 4 bin bilim insanı arasında yer aldı. Türkiye genelinde alanının en iyi ilk 5 akademisyeni arasında gösterilen Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, KKTC’de ise ilk sırada yer aldı.

6 Aralık 2021 itibariyle H-indeksi, yayın ve atıf sayıları baz alınarak hazırlanan en iyi bilim insanları sıralaması, Google Scholar ve Microsoft Academic verileri kullanılarak hazırlandı. Bilgisayar Bilimleri kategorisinde yapılan sıralamada dünya genelinde yaklaşık 10 bin bilim insanı ve çalışmaları değerlendirildi.

Araştırmada kullanılan temel kriterlerden olan H-indeksi, bir araştırmacının alanında ne kadar verimli ve etkili olduğunu gösteriyor. Bunun yanında alınan ödüller, akademik yayın üretkenliği ve alınan atıf sayısı da çalışmanın belirleyici kriterleri olarak kullanıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti Araştırma Merkezi Direktörü olarak da görev yapan Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, yapay zeka alanında yaptığı çalışmalarla dünyanın önde gelen bilim insanlarından biri.

“Toplumsal ve ekonomik fayda üretmek için çalışmaya devam ediyoruz”

Research.com tarafından yayımlanan en iyi bilim insanları sıralamasında “Bilgisayar Bilimleri” alanında KKTC’de birinci, Türkiye’de dördüncü sırada gösterilen Fadi Al-Turjman; geleceğin teknolojilerini şekillendirecek olan yapay zeka ve nesnelerin interneti alanlarında Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağladığı olanaklarla sadece bilimsel araştırma yapmakla yetinmediklerini vurguladı. Al-Turjman, “Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz bilimsel araştırma ve geliştirmeleri ürüne dönüştürerek, toplumsal ve ekonomik fayda üretmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bütün elektronik cihazları tek dokunuşla uzaktan kontrol edebilen akıllı NEURec bunun en iyi örneklerinden biri” değerlendirmesini yaptı. Al-Turjman, “Research.com tarafından yayımlanan sıralamadaki yerim, aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi’nin yapay zeka, nesnelerin interneti ve geleceği şekillendirecek yenilikçi teknolojileri merkezine alan vizyonunun önemli bir yansıması” ifadesini kullandı.