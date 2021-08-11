Popüler oyun PUBG'nin ismi değiştirildi

Şüphesiz son birkaç yılın en popüler oyunları arasında PUBG geliyordur. PUBG bu popülerliği dışında oyun dünyasına battle royale türünün kazandırılmasında da öncü oyunlardan biri oldu diyebiliriz. Bu oyunun da şimdi ismi değiştirildi.

PUBG’NİN YENİ İSİM PUBG: BATTLEGROUNDS OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Donanım Haber’de yer alan bilgiye göre, PC Gamer'ın yaptığı habere göre yayıncı Krafton oyunun ismini PUBG: Battlegrounds olarak değiştirdi. Aslında bu isimden anlıyoruz ki şirket PUBG ismini markalaştırıyor. Ancak yine de PUBG'nin açılımını bildiğinizde yeni isim biraz saçma durabiliyor: PlayerUnknown's Battlegrounds Battlegrounds.

İlerleyen yıllarda çıkacak olan oyunlar büyük bir ihtimalle PUBG ana başlığı altında çıkacak örneğin, PUBG New State gibi.

Oyunun isminin değiştirilmesinin yanı sıra ücretsiz olacağına dair söylentiler de büyüyor. Geçtiğimiz aylarda bu konuda ciddi bir söylenti çıkmıştı ve şimdi bu söylenti daha da büyüdü.

Krafton ise durumu hala reddetmiş değil. 10-16 Ağustos tarihleri arasında oyun 1 haftalığına ücretsiz olarak oynanabilecek. Daha önce çıkan söylentide de oyunun bu ay 1 haftalığına ücretsiz olarak denenip gelen tepkilere bakılacağı söylenmişti. Bu yüzden bu durumun gerçekleştiğini söyleyebiliriz.