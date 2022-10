Playstore’da yaz aylarının tercihi aksiyon-macera oyunları

Türk Telekom’un dijital oyun alışveriş platformu Playstore, popüler oyunları oyunseverlerle buluşturuyor. Playstore’da yaz aylarının en çok tercih edilen oyunları açıklanırken, listede aksiyon-macera türündeki oyunlar dikkat çekti.

Buna göre; platformda bu yaz en çok Marvel’s Spider-Man Remastered, Mount & Blade II: Bannerlord, God of War, HELLDIVERS Digital Deluxe Edition, Horizon Zero Dawn Complete Edition, The Quarry, LEGO Marvel Super Heroes, Days Gone, Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition ve KartKraft oyunları satıldı.

Oyunseverler bu yaz Marvel’s Spider-Man Remastered’da Peter Parker ile unutulmaz bir maceraya atılarak New York’u örümcek ağlarıyla ördü, Mount & Blade II: Bannerlord’da kılıçlarını ve kalkanlarını kuşanıp Calradia’nın savaş alanlarında zafere ulaşmak için at sürdü. God of War’da kendilerini Kratos ve Atreus ile birlikte İskandinav topraklarında bulan oyunseverler, birbirinden heyecanlı oyunlarla unutulmayacak bir serüven yaşadı.

Yaz ayları en çok satanlar listesi

1. Marvel’s Spider-Man Remastered

2. Mount & Blade II: Bannerlord

3. God of War (PC)

4. HELLDIVERS Digital Deluxe Edition

5. Horizon Zero Dawn Complete Edition

6. The Quarry

7. LEGO Marvel Super Heroes

8. Days Gone

9. Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition

10. KartKraft