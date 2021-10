Playstore’da en çok oynanan indirilen belli oldu

PC ve Mac platformları ile oyun konsollarında 3 binden fazla oyunun, mobil ve ‘free to play’ paketlerinin satışa sunulduğu Playstore’da, 2021’in ilk 9 ayında en çok satın alınan on oyun sıralandı. Spor oyunlarının öne çıktığı listede, hayatta kalma ve rol yapma oyunları da yer buldu.



Verilen bilgiye göre, PES markasının 25’inci yılına özel olarak yeni lisanslar, UEFA EURO 2020 modu ve gerçekçi bir oyun deneyimiyle oyuncuları sahaya çıkmaya davet eden eFootball PES 2021, en çok satılan oyunlar listesinde ilk sırada yer alıyor. eFootball PES 2021’de oyunseverler, FC Barcelona, Manchester United, Juventus, FC Bayern München gibi Avrupa futbolunun yıldız kulüpleriyle oynama imkânı buluyor. Yeni oyuncu paketlerinde yıldız oyuncularla sözleşme yapabilme şansı sunan oyunda, gerçek zamanlı çevrim içi maçlar da heyecanı artırıyor.



En çok satan oyunların ikinci sırasında, oyun dünyasının en önemli serilerinden Resident Evil’ın sekizinci ana oyunu Resident Evil Village var. Korku-gerilim türüne yepyeni bir soluk getiren Resident Evil Village’da oyuncular, her mücadeleyi birinci şahıs bakış açısıyla oynayabiliyorlar.



Özellikle yeni Volta Football ve FIFA Ultimate Team ve Kariyer modlarıyla futbolu farklı açılardan deneyimleme şansı veren FIFA 21, Playstore’da bu yılın ilk 9 ayında en çok satılan üçüncü oyun oldu. Her yıl heyecanla beklenen FIFA serisinin 2020-2021 sezonlarını kapsayan FIFA 2021, yeni özellikleri ve geliştirilmiş seçenekleriyle oyunseverlere unutulmaz bir futbol deneyimi yaşatıyor.



Playstore’un en çok satılan dördüncü oyunu Football Manager 2021’de, oyuncular, 50’den fazla ülkenin 2 binden fazla takımında menajerlik yapma fırsatı buluyor.



Kısa sürede gelen başarı: Deathloop

Eylül ayında dünya ile aynı anda Türkiye’de oyuncularla buluşan Arkane Studios’un merakla beklenen oyunu Deathloop ise Playstore’da ilk 9 ayın en çok satılan beşinci oyunu oldu. Deathloop, oyunculara her aşamada yeni stratejiler oluşturacakları, yeni yetenekler kullanabilecekleri bir deneyim vadediyor.



2021’in ilk 9 ayında oyun severlerin en çok satın aldığı oyunların listesi şöyle sıralandı:

1- eFootball PES 2021

2- Resident Evil Village

3- FIFA 21

4- Football Manager 2021

5- Deathloop

6- NBA 2K21

7- Mount & Blade II: Bannerlord

8- Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

9- MXGP 2020: The Official Motocross Videogame

10- Mortal Kombat 11 Ultimate Edition