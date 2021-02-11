PlayStation Store'da yeni indirimler başladı: %86'ya varan fırsatlar!

PlayStation sahipleri için geçtiğimiz saatlerde PlayStation Mağazası'nda yeni indirimler başladı. Yalnızca bir değil 3 farklı toplu indirim bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta sizlere aktardığımız Eleştirmenlerin Seçimi indirimi dışında, geçtiğimiz saatlerde Big in Japan Sale isimli indirim ile Japon oyunları da indirime girdi. İndirim oranlarına baktığımızda %86'ya kadar çıktığını görebiliyoruz.

Bu iki indirim dışında Sıcak Fırsatlar başlığı altında bir indirim daha bulunuyor. Her üç indirimde de birbirinden farklı oyunlar indirime girmiş durumda. Son olarak bir de Haftanın Fırsatı başlığı altında NBA 2K21, %60 indirime girmiş durumda. Her indirimin son tarihi farklı. Bu yüzden kontrol etmeyi unutmayın. İndirimlerin linklerini aşağıda bulabilirsiniz.