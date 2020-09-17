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PlayStation 5'in fiyatı belli oldu

Sony sosyal medya platformu YouTube üzerinden yaptığı dijital konferans ile yeni nesil konsolu PlayStation 5'in fiyatını açıkladı.

Bilim ve Teknoloji 17.09.2020, 09:02
16
PlayStation 5'in fiyatı belli oldu

Teknoloji devi Sony'nin en değerli markalarından birisi olan PlayStation'un son çıkacak olan konsolu, PlayStation 5'in fiyatı açıklandı. Sony yaptığı sunum ile PlayStation 5'in disksiz versiyonunun 400 dolar, diskli versiyonunun ise 500 dolar olacağını açıkladı. 12 Kasım tarihinde Amerika'da, 19 Kasım tarihinde ise tüm dünyaya çıkacak olan konsolun, içerisinde çeşitli vergilerin dahil olduğu Türkiye fiyatı ise gizemini koruyor.

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