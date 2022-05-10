Pilot olmak isteyenlere 3’üncü fırsat

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM)’nin 3’üncü dönem drone eğitimleri başlıyor. Drone kullanmaya meraklı gençler eğitim sonunda ‘SHGM Onaylı Ticari İHA-1 Ehliyeti’ne sahip oluyorlar.

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), gençlerden gelen yoğun istek üzerine 3’üncü dönem drone eğitimleri için ön kayıtları almaya başladı. 07 - 14 Mayıs tarihleri arasında ön kayıtların kabul edileceği drone eğitimleri ise 21 Mayıs Cumartesi tarihinde başlayacak. Zeytinburnu’nda ikamet eden, 15 - 25 yaş arası gençlerden mülakatla seçilecek 40 kişilik öğrenci grubuna verilecek 4 haftalık eğitimi başarıyla tamamlayanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Onaylı Ticari İHA-1 ehliyeti almaya hak kazanacaklar. Yaygın olarak halk arasında drone ehliyeti diye tabir edilen SHGM Onaylı Ticari İHA-1 ehliyeti ile ağırlığı 25 kilograma kadar olan cihazları kullanılabiliyor. Eğitim, SHGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

Nitelikli İHA pilotu olma fırsatı

ZEYGEM tarafından verilen İHA-1 eğitimleri İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı’nda (SHT-İHA) belirtilen nitelikleri taşıyan ve ticari amaçlarla insansız hava aracı kullanmak isteyen gençlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Bu sayede sivil havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli İHA pilotlarının yetiştirilmesine de katkı sağlanıyor. Toplamda 38 saat sürecek derslerde; İHA Tanıtım, Havacılık Kuralları, Hava Aracı, Uçuş Dinamiği ve Uçuş Prensipleri, Genel Meteoroloji Bilgisi, Hava Trafik Kontrol (ATC) Usulleri ve Havacılık Freyzyolojisi, Uçuş Operasyonu, Kumanda Edilebilir Sistemler, İTKİ Sistemleri, Aviyonik Sistemler, Kontrol, Bakım ve Onarım, Kumanda Göstergeleri, Kalkış ve İniş Komutları, Yatay ve Dikey Komutlar, Kumanda ve Uçuş Modları, Acil Durumlar ve Uçuş eğitimleri verilecek.