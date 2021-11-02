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Perde arkası: Twitch 'fake bit' olayı nedir?

Dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Twitch, yayıncılar üzerinden yapılan dolandırıcılık ve kara para aklama olayı ile gündemde. Fake bit denilen olayın perde arkası ile merak konusu.

Bilim ve Teknoloji 02.11.2021, 16:10
Perde arkası: Twitch 'fake bit' olayı nedir?

Kullanıcıların yayın yaparak bağış topladığı ve büyük ilgi gören bir sosyal medya platformu olarak karşımıza çıkan Twitch, milyonları tedirgin eden bir gelişmeyle gündeme geldi.

Birçok yayıncının adının karıştığı skandala göre; platformda çalıntı kredi kartlarıyla 'bit' alımı yapıldığı ve bunlarla yayıncılara kazanç sağlandığı öne sürülüyor.

Twitch'te yayıncıların gelirlerinin olduğu dataların sızdırılmasıyla birlikte birçok yayıncıdan da itiraf geldi.

Platformun kullanıcıları ise neler döndüğüne dair gelişmeleri yakından tkaip ediyor. Twitch üyeleri, "acaba dolandırıldım mı" sorusuyla her bir açıklamaya kulak veriyor.

Peki Twitch fake bit olayı nedir? "Temiz Twitch" kampanyası ve adı geçen twitch üyeleri...

TWİTCH BİT NEDİR

Twitch bit olarak belirtilen unsur, dahili para birimidir. Sistem içerisinde bu para birimi kullanılırken izleyiciler, istedikleri yayıncıları izleyerek destek olabilir. Bu durum ise anlık bildirimlerle yayıncıya ulaşır.

Yayını takip eden kişilerin bu şekilde işlemlerle yayınların devam etmesini sağlaması söz konusudur. 10’luk, 100’lük ve 1000’lik olarak bulunan bit alımları gerçek parayla olmaktadır.

Fiyatları ise şöyle:

100 bit: 12 TL

500 bit: 58 TL

1,500 bit: 165 TL

5,000 bit: 533 TL

10,000 bit: 1043 TL

25,000 bit: 2550 TL

TWİTCH ÜZERİNDEN PARA AKLAMA

Geçtiğimiz aylarda Twitch'in 125 GB büyüklüğünde bir verisi sızdırılmıştı. Sızıdırlan verilerde başlangıçta yalnızca yayıncıların gelirleri dikkat çekmişti ancak geçtiğimiz günlerde şans eseri bu kara para aklama olayı fark edildi.

İddialara göre kredi kartı dolandırıcıları, çalıntı kredi kartlarıyla yayıncılara bağış yapıyor, yayıncılar da bu gelirleri dolandırıcılarla bölüşüyor.

Yayıncılara çalıntı kartlarla bağış yapacaklarını söylüyorlar ve yayıncı kabul ederse, bağış yapılan miktarın bir kısmı dolandırıcılara tekrar iade ediliyor.

Çok az izlenmesi olup dikkat çekmeyeceği düşünülen yayıncılar üzerinden yapıldığı iddia edilen kara para, yayıncıya bağış yapıldıktan sonra temiz bir hale gelmiş oluyor.

Henüz resmi olmamakla birlikte şu ana kadar toplamda 2400 Twitch yayıncısı üzerinden toplamda 9 milyon 883 bin dolarlık kara para aklanmış durumda.

E-SPORCULARDAN İTİRAF

BBL E-Sports takımından Legoo ve Logicman nickli isimler bit olaylarına karıştığını açıklayarak takımdan ayrıldı.

Ayrıca Panky isimli yayıncı da bit alıp kazanç sağladığını itiraf etti.

HASHTAG: TEMİZ TWİTCH

Konuyu yakından takip eden Jahrein kullanıcı adlı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, Twitch yönetimine bu skandalın aydınlatılması çağrısında bulundu ve buna ilişkin #TemizTwitch kampanyasını başlatan yayıncılar arasında yer aldı.

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