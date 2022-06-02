’Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor’ yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Pendik Belediyesi ve PESİAD işbirliği ile, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji ve bilişim alanında yeni projeler geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla ‘Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor’ isimli bilim, fikir yarışmasının ödül töreni gerçekleşti. Bilim, fikir yarışmasında lise kategorisinde ‘Model Sonda Roketi’ isimli proje 1. olurken yarışmada başarı elde eden gençler, ödüllerini Başkan Ahmet Cin’in elinden aldı.

Pendik Belediyesi, PESİAD (Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği) ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Ortaokul ve Lise düzeyinde öğrencilerin “Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor” isimli bilim, fikir yarışmasının ödül töreni Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Programa; Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, PESİAD Başkanı Abdulkadir Bayram, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, sivil toplum kuruluş üyeleri ve birçok öğrenci katıldı. Programda, Pendik’teki okullarda eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan genç buluşçuların icatları tanıtıldı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve protokol, gençlerden icatlarını dinleyip bilgi alırken gerçekleştirilen proje yarışmasıyla öğrencilerin; Fen Bilimleri, Teknoloji ve Bilişim alanında proje danışmanlarının gözetiminde özgün projeler geliştirmeleri teşvik edilerek, öğrencilerin bilimsel çalışma yapma ve çok yönlü düşünebilme becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması hedeflendi. Pendik genelinde toplam 31 okulun katıldığı 89 projenin başvurduğu yarışmada Lise kategorisinde İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin ‘Model Sonda Roketi’ isimli proje yarışmada, 1. olurken, ortaokul kategorisinde ise Pendik Bilim Sanat Merkezi’nin ‘Yapay Zeka ile Ciğerlerimiz Sönmesin’ isimli proje birinci oldu. Başarı elde ederek ilk üçe girenler ödüllerini Başkan Ahmet Cin ve protokolün elinden aldı.

“100’e yakın projenin yarışmış olduğu bir yarışmaydı”

Yarışma hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Tabii gençlerle ilgili süreçler devam ediyor. Özellikle teknolojiyle ilgili düşünceleri, icatları çok önemli. Bizim 3.’sü olarak düzenlemiş olduğumuz ve bizim belediye olarak da destek verdiğimiz bir çalışmaydı. ‘Gençler icat çıkartıyor’ adı altında tüm okullarımızın katılım gösterdiği yaklaşık 100’e yakın projenin yarışmış olduğu bir yarışmaydı. Bu yarışmada hakikaten çok özgün projelerin ortaya çıktığını gördük. Hem buradaki İstanbul Teknopark’ımız hem Teknokent’imiz hem Belediye olarak bundan sonraki bu projelerin takibini yapıp daha geliştirmeleriyle ilgili desteklerimizi inşallah sunmuş olacağız. Tabii özellikle son yıllardaki milli teknolojiyle teknolojinin buluşması, gençlerimizdeki bu azmi biraz daha arttırdığını görüyoruz ve mutlu oluyoruz bundan. Ülkenin geleceği emin ellerde kimse endişe etmesin” dedi.

“Projeyi öğrencilerimize teşvik etmiş olduk”

PESİAD Başkanı Abdulkadir Bayram ise “ PESİAD, 2005 yılında kurulan bir dernek, dolayısıyla yerel ölçekte ilçemizde birçok hem gençlerimizin yanında hem sosyal sorumluluk projeleri yanında hem mesleki liseler grubu yanında birçok grupta yer almaktadır. Dolayısıyla gençlerimizi gerçekten çok önemsiyoruz. Projemizin Üçüncüsünü gerçekleştirdik. Dolayısıyla pandemiden dolayı bir ara yapamamıştık. Ama bugün hep birlikte finalini gerçekleştirdik. Çok da güzel oldu. Hem ortaokul seviyesi hem lise seviyesi yaklaşık 81 okulumuz müracaat ettiler. Dolayısıyla hem mansiyon ödüllerimizi hem de birinci, ikinci, üçüncü ödüllerimizi verdik. Projeleri öğrencilere teşvik etmiş olduk.” ifadelerini kullandı.