Parmak izleri çocukların geleceğine ışık tutuyor

Türk araştırmacı çocukların parmak izlerinden öğrenme yeteneklerini ve başarılı olabilecekleri alanları tespit etmeyi başardı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi Hacı İsmail Çıngı, bugüne kadar üzerinde çalışılmamış ilginç bir projeye imza attı. Aynı zamanda parmak izi uzmanı bir polis memuru olan Çıngı, çocukların parmak izi analizlerini yaparak öğrenme yeteneklerini ve gelecekte başarılı olabilecekleri alanları tespit etmeyi başardı. Çıngı, bu projesi ile TEKNOFEST yarışmasında “Eğitim Teknolojileri” kategorisinde 37 bin takım arısına üçüncü olmayı başardı.

Yetenekler parmak iziyle tespit edilebilecek

Çıngı, insanların parmak izleriyle yetenekleri arasında bir korelasyon tespit ettiklerini belirtip bunu, analiz edebilen yarı yapay zeka, yarı operatör destekli bir programa geliştirdiklerini ifade etti. Çıngı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yani çocukların parmak izlerini tarayıp onlara bir yetenek karnesi verebilen ve aynı zamanda eğitim ortamlarında onlara rehberlik yapabilen proje gerçekleştirdik. Projemizle geliştirilen yöntem çocukların birçok sorunu çözülmüş olacak. Şöyle ki bazı insanlar görerek, bazı insanlar duyarak, bazı insanlar yaparak yaşayarak, kimisi sembolik kimisi de kodlama yöntemi ile öğreniyor; fakat kişiler nasıl öğrendiğini keşfettiğinde maalesef eğitim hayatı bitmiş oluyor. Genellikle kişiler nasıl öğrendiğini fark etme ve kendini tanıma ve öğrenme stilini geliştirme yaşları 25-30’lu yaşları buluyor. Biz istiyoruz ki çocuklarımız 5 yaşındayken kendini tanısın. Önüne gelen bir bilgiyi çabucak nasıl kavrayacağını öğreneceğini bilsin. Yani kendi öğrenme stilini birilerinin zorlaması ile değil kendi yeteneklerine uygun geliştirsin. Velisi de çocuğunu bilsin. Öğretmeni de öğrencisini bilsin ve eğitim ortamları daha da kaliteli bir hale gelsin. Herkese aynı öğrenme stratejisini uygulamak demek, herkese aynı renk ve aynı beden kıyafet giydirmek gibidir. Şöyle düşünelim okulda herkes aynı rengi mi seviyor ya da herkes aynı boy ve kiloda mı? İşte öğrenme ve zihinde bu şekilde çeşitlilik arz ediyor. Bunlar ise doğrudan yeteneklerimizle ilgili. Biz bu yetenekleri parmak iziyle tespit edebiliyoruz” dedi.

Doğru eğitim yöntemleri tespit edilebilecek

Parmak izlerinin yeteneklerimiz gibi kalıtsal olduğunu belirten Çıngı, projeleri ile yeteneklere göre doğru eğitim yöntemlerinin de tespit edilebileceğinin altını çizerek, “Zihin çerçevelerimizin anlaşılması açısından parmak izlerinin kullanılabileceğiyle alakalı bir takım saptamalarımız var. Uygulamamız şu şekildedir. Öncelikle çocuğun parmak izlerinin tamamı PAPBİL (parmak izi analiz programı rehberlik ve bilişim sistemi) programına analiz ettiriliyor. Daha sonra yapay zekanın hata payını en aza indirmek için operatör tekrardan çocuğun parmak izlerine büyüteçle tek tek bakara kendi bulgularını da sisteme işliyor. Raporla butonu seçilince tüm parmak izleri otomatik olarak siliniyor ve böylelikle 6638 sayılı kişisel verilerin korunması kanununa dair bir sorun teşkil etmiyor. Oluşan Raporun bir nüshası dijital olarak aileye bir nüshası da projeyi birlikte yürüttüğümüz Uzman psikolojik danışmana ulaştırılıyor. Danışmanımız yetenek karnesini analiz edip aile ulaşıyor ve çocuklarının hangi yeteneklere sahip olduğunu nasıl ders çalışması gerektiğini hangi yöntemlerin çocuk açısından daha verimli olacağını aileye anlatıyor. Ayrıca 1 ay sonra tekrardan ulaşım sağlanarak bu yapılan rehberliğin çocuğa ne tür katkısının olduğu öğreniliyor. Bununla beraber anlatılan yöntemlerin uygulamada ne tür sorunlarla yâda dirençlerle karşılaştığı öğreniliyor ve tekrardan bu sorunların aşılması için rehberlik ve danışmanlık veriliyor. Yani biz onlara bir çıktı verip göndermiyoruz. Geliştirdiğimiz ürün ve sunulacak rehberlik hizmetlerinin okullarda kullanılmasına dair Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü ile çok olumlu görüşmelerimiz oldu. Ayrıca bazı ülke çapına yayılmış Özel Okullar ve Eğitim Vakıfları ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Ayrıca yazılım geliştirme ve yaygınlaştırma açından ASELSAN ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kısaca şu an AR-GE çalışmaları devam ettiği için bireysel satış ve rehberlik yapmıyoruz. Fakat bu proje şirketleştiğinde dünyanın her yerinden insanlar parmak izleriyle alakalı yeteneklerini saptayabilecek. Bununla alakalı alt yapı çalışmalarımız devam etmekte” ifadelerini kullandı.