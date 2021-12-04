banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Beşiktaş galibiyeti unuttu!
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?
Halk Ekmek'e zam gelecek mi?

Parmak izinden ayak boyu tespit edilecek

Bartın Üniversitesinde geliştirilen ve dünyada ilk olan sistemle kriminal vakalar yapay zekâ ile kolayca çözülecek.

Bilim ve Teknoloji 04.12.2021, 10:17 04.12.2021, 10:27
Parmak izinden ayak boyu tespit edilecek

Bartın Üniversitesinde geliştirilen ve dünyada ilk olan sistemle kriminal vakalar yapay zekâ ile kolayca çözülecek.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan’ın Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yaptığı yeni patent başvurusu sonuçlandı. Dünyada ilk kez geliştirilen ve güvenlik alanındaki olayların sonuçlandırılmasında yardımcı olacak “Parmak İzinden Ayak Boyunu Tahmin Eden Zeki Sistem” incelemeli patent belgesi aldı.

Geçtiğimiz yıllarda parmak izinden cinsiyet tahmin eden bir sistem geliştiren Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan bu defa da parmak izinden ayak boyunun tespit edilebildiği yapay zeka tabanlı yeni bir sistem geliştirdi.

Çeşitli deneylerle güvenilirliği test edilen bu sistemler; emniyet, jandarma ve istihbarat teşkilatının kriminal birimlerine suç ve suçluyla mücadelede önemli katkılar sağlayacak. Dünyada ilk defa geliştirilen sistemle birlikte kriminal alanda zaman ve emek kaybının önüne geçilecek.

Geliştirilen sistem sayesinde parmak izinin sahibine ait daha önce hiçbir bilgi olmasa bile, sadece kişinin olay yerinden temin edilen parmak izi sisteme verilerek parmak izi sahibinin ayak boyu yüzde 90’ların üzerinde başarı oranı ile tespit edilecek.

Birçok ülkenin dikkatini çeken sisteme yurt içi ve yurt dışından lisans teklifleri gelirken yerli ve milli imkanlarla üretilen sistem jandarma ve emniyet kriminal dairelerinin kullanımına ücretsiz olarak sunulacak.

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan geliştirdiği sistemin dünyada ilk olma özelliği taşıdığını ifade ederek, “Şu anda gerçekleştirdiğimiz sistem daha önce Türkiye ve Amerika’da aldığımız patentlerin devamı niteliğinde bir sistem oluyor. Olay yerinde bulunan bir parmak izinden kişiye ait herhangi bir bilgi olmasa bile biz ayak boyunu tespit edebiliyoruz yani tahmin edebiliyoruz. Ve bu özellikle de daha önce gerçekleştirdiğimiz Türkiye ve Amerika’da tescillediğimiz parmak izinden cinsiyet tanıyan sistemle bir bütünlük arz ediyor. Dolayısıyla kişiye ulaşmada çok önemli bir adım daha atmış oluyoruz. Dünya’da ilk olması sebebiyle Türk Patent Kurumu’ndan tescillendi. Ve bu özelliği ile de şu anda ticarileştirilebilir bir özelliği sahip” dedi.

Sistemin adli birimlerin zaman ve iş gücüne katkı sunacağına da değinen Ceyhan, “Gerçekleştirdiğimiz bu sistem özellikle jandarma emniyet kriminal dairelerinin olay yerinde bulduğu parmak izinden başka kişiye ait bir bilgi olmasa bile ve bu parmak izi kendi veri tabanlarında olmasa bile sadece parmak izindeki görüntü işleme ve yapay zeka teknikleri ile yaptığımız çalışmalar sonucunda kullanacakları bu sistem ile kişinin ayak boyunu otomatik olarak bulabilecekler. Bu sistemimiz zaten daha önce gerçekleştirdiğimiz parmak izinden cinsiyet tanıyan sistemlerimizle de entegre edilerek kişinin bulunmasına çok yüksek oranda yüzde 90’ların üzerinde şu andaki başarısıyla destek sunmakta. Adli birimlerin de zaman, emek, iş gücünü ve maddi anlamda da yükünü hafifletecek bir sistem. Sadece bir yazılım var ve bu yazılımla parmak izinin görüntüsünün işlenmesi var. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde bunu gerçekleştirebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Yurt içi ve yurt dışından birçok teklif aldıkları sistemi jandarma ve emniyet kriminal dairelerinin kullanımına ücretsiz olarak sunacaklarını da sözlerine ekleyen Ceyhan, “Yerli ve milli imkanlarla dünyada ilk defa gerçekleştirildiği için diğer ülkelere de örnek olma özelliği taşıyor. Yurt içinden ve yurt dışından birçok talep görmekte. Birçok ülke bu sistemin lisansını almak hem de kendi kriminal dairelerinde kullanmak için de irtibatlar kurmaktalar. Bizde aynı zamanda bu patentimizi özellikle Türkiye içerisinde bir milli servet olarak görüyoruz. Bunu da kriminal dairelerimizin ücretsiz bir şekilde kullanmaları için elimizden geleni yapacağız” ifadelerinde bulundu.

Rektör Uzun tebrik etti

Bartın Üniversitesinde ülkemizin kalkınmasına katkılar sunularak her geçen gün yeni başarı hikayeleri yazıldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise gerçekleştirilen çalışmalarla güvenlik alanında fark oluşturacak yerli ve milli bir sistem geliştirildiğini söyledi.

Rektör Uzun, “Sürdürülebilir gelişim hedefiyle durmadan çalışarak, her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmayı başardık. Ülkemizin ve dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasına girmek için yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte elde edilen başarılara her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Bu doğrultuda ’Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ ihtisaslaşma alanımızı da kapsayan çalışmalarla dünyada benzeri olmayan bir sistem geliştirerek, güvenlik alanındaki işlemleri kolaylaştıran ve zaman kaybını önleyen Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Burak Ceyhan’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca, ülkemizde patent konusunda farkındalığı artırma yönünde yürütülen başarılı çalışmalar ve üniversitemize olan yakın ilgileri dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Habib Asan’a da teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7