Pandemiyle sosyal medya kullanımı fazlalaştı, güvenlik zafiyetleri arttı

10 yıldır dijital pazarlama ve stratejiler üzerine çalışmalarını yürüten Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl, Digital 2022 raporuna göre pandemiyle birlikte sosyal medya kullanımında artış yaşandığını belirterek, "Son zamanlarda yapılan araştırmaların her biri, sosyal medya kullanıcı sayısında artış yaşandığını gözler önüne seriyor. Şu anda 4,62 milyar sosyal medya kullanıcısı var. Bu ise sosyal medya platformlarındaki güvenlik zafiyetlerinin de artmasına neden oluyor" dedi.

10 yıldır dijital pazarlama ve stratejiler üzerinde çalışma yapan, Digital 2022 raporuna göre pandemiyle birlikte sosyal medya kullanımında artış olduğunu kaydeden Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl, aynı zamanda sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte güvenlik zafiyetlerinin de arttığını belirtti.

Çağıl, “Son zamanlarda yapılan araştırmaların her biri, sosyal medya kullanıcı sayısında artış yaşandığını gözler önüne seriyor. Şu anda 4,62 milyar sosyal medya kullanıcısı var. Bu ise sosyal medya platformlarındaki güvenlik zafiyetlerinin de artmasına neden oluyor. Bu nedenle kullanıcıların sosyal medya kullanımında birçok hususa dikkat etmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.

“Şu anda 4,62 milyar sosyal medya kullanıcısı var”

Yapılan araştırmaların sonuçlarını paylaşan ve konu hakkında açıklamalarda bulunan Çağıl, “Şu anda dünya nüfusunun yüzde 58’inden fazlası sosyal medya kullanıyor. Pandemi ile birlikte 424 milyon kişinin daha sosyal medya kullanıcı istatistiklerine eklendiğini söyleyebilirim. Dünyanın üçte ikisi cep telefonu kullanıyor. Bununla birlikte 5 milyar kişi internet kullanıyor” dedi.

“Kullanıcılar bir önceki yıla göre yüzde 1,4 artışla sosyal medyaya 2,5 saatini harcıyor”

Kullanıcıların günde 2,5 saatini sosyal medya platformlarında geçirdiğini belirten Çağıl, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Kullanıcılar bir önceki yıla göre yüzde 1,4 artışla 2,5 saatini sosyal medya platformlarında geçiriyor. Bu süre oldukça uzun; ayrıca bu tür platformlarda kötü niyetli kişiler kullanıcıları kandırmaya çalışıyor. Sosyal medya kullanıcılarının öncekinden daha fazla dikkatli olması ve sosyal medya platformlarında gördükleri her kişiye güvenmemeleri gerektiğini belirtmek istiyorum. Aksi halde istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamak elde bile değil. Sosyal Medya Uzmanı olarak ben de insanlara sosyal medya platformlarıyla ilgili birçok konuda destek oluyorum.”