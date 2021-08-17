Pandemide siber saldırılardan ders aldık

Pandemide artan internet kullanımı, tüm dünyada siber korsanlar için yeni fırsat kapıları araladı. Özellikle uzaktan çalışma düzenine geçen şirketler ve çalışanları siber saldırıların hedefinde yer aldı. Benzer bir tablo Türkiye’de de seyrederken, yerli siber güvenlik ürünleri üreticisi Berqnet, bu yıl ikincisini düzenlediği Türkiye Siber Güvenlik Farkındalık Araştırması’yla kullanıcıların bilgi düzeyini sınadı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de internet kullanıcılarının %80’inin siber saldırılara karşı bilinçsiz olduğunu saptayan şirket, bu yıl dikkat seviyesinin yükseldiğini ve özellikle oltalama saldırılarına yönelik farkındalığın %15 arttığını açıkladı.

Güçlü şifre oluşturma konusunda %30 daha bilinçliyiz

Araştırma kapsamında hazırlanan ve yarısı özel sektör çalışanı 500’den fazla kişinin katıldığı testin sonuçlarına göre, bu yıl kullanıcılar güçlü şifre oluşturma konusunda bir önceki yıla göre ilerleme kaydetti. Güçlü şifrelere yönelik test sorusuna doğru yanıt verme oranı 2020’ye kıyasla %30 arttı. Buna karşın katılımcıların yarısında güçlü şifre bilincinin hâlâ zayıf olduğu görüldü. Türkiye’de farkındalık kazanılması gerektiği saptanan bir diğer konu da ortak kullanılan kablosuz ağların güvenliği oldu. Konuya ilişkin soruya katılımcıların %20’si, ortak ağlardan dijital bankacılık işlemi yapmanın güvenli olduğu yanıtını verdi.

KOBİ’ler hâlâ yasal yükümlülüklerinden habersiz

Berqnet’in düzenlediği araştırmada, yasal yükümlülükler konusundaki farkındalık düzeyine de ışık tuttu. Sorulara verilen yanıtlar, bu konuda geçen yıla kıyasla herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini gösterdi. Buna göre katılımcıların %50’ye yakını en önemli yasal yükümlülükler olan KVKK ile 5651 sayılı yasadan habersiz. Yasal yükümlülüklerinin bilincinde olmayan kesimlerin arasında ise KOBİ’ler başta geliyor. İlgili soruya verilen yanıtlara göre KOBİ’lerin yarısı cezalardan kimlerin sorumlu olduğu konusunda da yeterli bilgiye sahip değil.

“Siber güvenlik farkındalığı için katetmemiz gereken daha çok yol var”

Düzenledikleri araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Berqnet Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, “Oltalama saldırılarına karşı henüz yeterince bilinçli olmasak da geçen seneye oranla bir ilerleme görmek sevindirici. Pandemide ivme kazanan dijitalleşmenin de etkisiyle artan saldırı ve atakların, insanların dikkat seviyelerini yükselttiğini söylemek mümkün. Öte yandan 'Bana bir şey olmaz’ diyen kitle hâlâ çoğunlukta. Bu da demek oluyor ki siber güvenlik farkındalığı için katetmemiz gereken daha çok yol var. Bu konuda kamu ve özel sektörde yer alan kurumların yürüttüğü çalışmaların katkısı çok değerli. Berqnet olarak 2015 yılından bu yana firewall ürün ailemizle gerek bireylerin gerekse işletmelerin siber güvenlik, yasalara uyumluluk ve internet yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Bunlara ek olarak gelir beklentisi gütmeden tamamen kamu faydası için hazırladığımız ve çalışmalarını yürüttüğümüz Herkes İçin Siber Güvenlik gibi sosyal sorumluluk projelerimizle de daha bilinçli bir toplum oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.