‘Pandemi MICE sektörünü dijitalleşmeye yönlendirdi’

Koronavirüs pandemisi tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Sokaktaki hayatın durması, seyahat kısıtlamaları ve kalabalık ortamlardan uzak durmak zorunda oluşumuz pek çok sektörü dijital çözümler bulma yoluna itti.

Pandemi öncesi yakaladığı hızlı büyüme rakamlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan kongre, toplantı ve etkinlik turizmi olarak bilinen MICE sektörü de dijital çözümlerin en çok etkilediği iş kolları arasında yer alıyor. Dünya turizm gelirlerinin yüzde 30’unu karşılayan MICE sektörü, normalleşme sürecinin başlamasıyla toparlanma ibareleri verirken, diğer yandan da dijital çözümleri kullanarak bilinen kongre, toplantı ve etkinlik anlayışının değişeceğinin sinyallerini veriyor.

‘MICE SEKTÖRÜ DİJİTALLEŞMEDEN UZAK KALAMAZ’

MICE turizminin dijital dünyadan uzak kalamayacağının altını çizen Dorak MICE Grup Direktörü Tuğçe Aydemir, “Koronavirüs pandemisi tüm sektörleri etkilediği gibi turizm faaliyetlerini de derinden etkiledi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla iptal edilen etkinliklerimizin yeniden tarihlendiğini, yeni etkinliklerin de organize edilmeye başlandığı görüyoruz. Ancak gelişen teknolojilerle yeni alternatifler sunmamız mümkün. Koronavirüs pandemisi öncesi de gündemimizde olan dijital etkinlikler, pandemi nedeniyle daha da önem kazandı. Sürekli gelişen sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileriyle, online eğitim platformları, toplantılar ve dijital B2B platformlarıyla, fuar organizasyonlarına olanak tanıyan sağlayıcıların günümüzde var olması, MICE etkinliklerinin dijitale taşınması anlamına geliyor. Dünyada pek çok örneğini gördüğümüz dijital etkinlikleri ülkemizde de görmemiz mümkün” şeklinde konuştu.

‘TEKNOLOJİ DEVLERİ TANITIM ETKİNLİKLERİNİ DİJİTAL ORTAMDA DÜZENLEDİ’

Evlerimizde bulunduğumuz süre boyunca tüm aktivitelerimizi internet üzerinden gerçekleştirebildiğimizi belirten Tuğçe Aydemir, “Dünya, pandemi öncesi de dijitalleşiyordu. Pandemi bu süreci hızlandırdı. Konserlerin, tiyatro ve müzikallerin VR ve AR desteğiyle görsel şölenlere dönüştüğü örneklerle karşılaştık. Spor ve eğitimlerin yanı sıra MICE etkinlikleri de dijitalleşmeden payını aldı. Pandemi dönemine denk gelen büyük teknoloji firmalarının tanıtım lansmanları ertelenmedi. Dijital platforma taşınarak düzenlendi. Bu süreçte kongreler ve toplantılar büyük sağlayıcıların desteğiyle binlerce kişi tarafından takip edilebildi. Artık dijital etkinliklerin de MICE sektöründe yer edineceğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘DİJİTAL OLMAYAN ETKİNLİKLER ÜST DÜZEY ÖNLEMLERLE GERÇEKLEŞİYOR’

Geleneksel etkinliklerin normalleşme süreciyle yeniden düzenlenmeye başladığını söyleyen Tuğçe Aydemir, “Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’mızın belirttiği tüm önlemleri, esnetmeden, disiplinle uygulayacağımız bir sistemle çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm etkinlikler tüm hijyen önlemlerinin alındığı, sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenleniyor. Normalleşme süreci koronavirüs gerçeğinin unutulacağı bir dönem olmamalı, COVID 19’un ciddiyetini kavradık ve tüm önlemlerimizi aldık” dedi.