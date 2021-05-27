Pandemi döneminde 6,2 milyon başvuru uzaktan çözüme kavuşturuldu

Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Zazaca dillerinde de hizmet vererek sektörde örnek olan Dicle Elektrik Çağrı Merkezi, pandeminin başlangıcından bu yana 6,2 milyon başvuruyu uzaktan çözüme kavuşturdu.

Türkçe’nin yanı sıra sorumluluk bölgesinde yoğun olarak konuşulan Kürtçe, Arapça ve Zazaca dillerinde de hizmet veren Dicle Elektrik 186 Çağrı Merkezine pandeminin yaşandığı 2020 yılında 4,7 milyon çağrı geldi. Gelen çağrıların 170 bini Kürtçe, 95 bini Arapça ve 30 bini Zazaca dilinde yanıtlanırken, geri kalanı Türkçe olarak yanıtlandı. Bu dönemde 2 milyon arama ise sesli yanıt sistemi ile kesinti bildirimleri ve diğer bilgilendirmeler yapılarak müşteri temsilcisine bağlanmadan yanıtlandı.

4 ayda 1,5 milyon çağrı

2021 yılının ilk 4 ayında ise Çağrı Merkezi tarafından 1.5 milyon çağrıya yanıt verildi. 2021 yılında gelen çağrıların 50 bini Kürtçe, 40 bini Arapça ve 10 bini ise Zaza dillerinde yanıtlanırken, geri kalanı Türkçe olarak yanıtlandı ve çözüme kavuşturuldu.

Dicle Elektrik, pandeminin başlaması ile birlikte evden çalışma modeline geçerek müşterileri gibi Çağrı Merkezi çalışanlarının sağlıklarını korumak için de gerekli düzenlemeleri yaptı. Halen merkez çalışanlarının yaklaşık yüzde 80’i evden çalışmaya devam ederken Çağrı Merkezinin personel kadrosu 2020 yılında yüzde 15, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 6 artırılarak pandemi sürecinde istihdama da katkı sağlandı.

Talepler uzaktan alındı

Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, pandemi sürecinde hem tüketicileri hem de çalışanları koruyan uygulamalar ile ilgili bilgi verdi. Tüzün, “Bu süreçte özellikle tüketicilerimizin kuruma gelmesine ve dilekçe beyan etmesine gerek kalmaması için, 186 numaralı Çağrı Merkezimiz ile diğer sistemlerimiz arasında detaylı entegrasyonlarımızı yaptık. Bu sayede tüketicilerimiz ofislerimize gelmeden, yüz yüze görüşmeden çağrı merkezimiz aracılığı ile uzaktan taleplerini ilettiler. Bu dönemde toplam 6,2 milyon talebi uzaktan çözüme kavuşturduk” dedi.