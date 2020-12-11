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P-72 deniz karakol uçağı mavi vatanı koruyacak
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen MELTEM-3 projesinde ilk P-72 deniz karakol uçağı, düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
Bilim ve Teknoloji 11.12.2020, 19:44
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Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, MELTEM projesi kapsamında tedarik edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren 6 adet P-235 deniz karakol uçağının bugün Doğu Akdeniz ve Ege başta olmak üzere Türkiye'nin kıta sahanlığı ve ulusal çıkarlarının bulunduğu sularda Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak başarıyla hizmet ettiği belirtildi. Proje kapsamında ayrıca gözetleme ve deniz karakol görevinde kullanılacak 6 adet ATR72-600 uçağı tedariki ve yine MELTEM Projesi çerçevesinde tedarik edilen görev ekipmanlarının uçaklara entegrasyonu amaçlanıyor. Düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen ilk P-72 deniz karakol uçağı, 8 bin 300 kilometreden fazla kıyı şeridine sahip mavi vatanın kontrolü ve korunması için önemli bir kuvvet çarpanı olacak. MELTEM projesi kapsamında teslimatların tamamlanmasıyla deniz karakol uçaklarının sayısı 12'ye çıkacak.
P-72 deniz karakol uçakları üzerine gelişmiş radar sistemi, elektronik destek tedbirleri, akustik işleme sistemleri, taktik veri linki 11 ve 16, MK46 ve MK54 torpido taşıma ve atma kabiliyeti gibi kritik sistemler entegre edildi. Bu sistemler sayesinde uçaklar, denizaltı savunma harbi, su üstü savunma harbi, istihbarat, gözetleme ve keşif, ufuk üstü hedefleme, arama kurtarma gibi önemli görevleri üstlenecek.
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